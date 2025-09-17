Tesla'nın Y model SUV araçlarına soruşturma

Elon Musk’ın kurucusu olduğu Amerikan elektrikli araç şirketi Tesla’nın en çok satan modelinin başı arızalı kapı kollarıyla dertte. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın Model Y SUV'larında kapı kollarının belirli durumlarda çalışmaz hale geldiği iddialarına yönelik soruşturma başlattı.

Bloomberght'de yer alan habere göre; araçlarına binemeyen dokuz araç sahibinden gelen bildirimin ardından soruşturma açıldığı bildirildi. Raporda, en yaygın senaryonun araçlarından inen ve çocuklarını almak için arka kapıları açamayan ebeveynler olduğunu belirtiyor. Bu vakaların dördünde araç sahipleri araca tekrar girebilmek için camı kırmak zorunda kaldı.

Raporda, kapı kollarındaki arıza nedeniyle kaza anlarında yolcuların araç içinde kalabileceği bildirildi.

Soruşturma haberi, Tesla sahiplerinin ve yolcularının bir kazadan sonra araçlarının içinde mahsur kaldığı bir dizi olayla ilgili soruşturma haberinin yayınlamasından birkaç gün sonra geldi. Güvenlik riski tespit edilmesi halinde geri çağırma sürecine geçilebileceği tahmin ediliyor.

SORUNLU TESLA ARAÇLARDA, DÜŞÜK VOLTAJLI AKÜ UYARISI ÇALIŞMIYOR MU?

Yapılan ön incelemeye göre, elektronik kapı kilitleri aracın akü sisteminden yeterli voltaj alamazsa Tesla'nın kolları çalışmaz hale gelebiliyor. Ancak ön raporda, bu sorunu kuruma bildiren araç sahiplerinin hiçbirinin düşük voltajlı akü uyarısı görmediğini belirtiyor.

Bu durum, 'sorunlu Tesla araçlarda, düşük voltajlı akü uyarısı çalışmıyor mu?' sorusunu akıllara getiriyor.

Tesla'nın araçlarında manuel kapı açma düğmeleri bulunuyor, ancak bunlar yalnızca aracın iç kısmında bulunuyor. Rapora göre, kapı açma düğmelerine çocukların erişmesi zor olabiliyor ve bazı araç sahipleri bunların varlığından bile haberdar değil. Tesla'nın kullanım kılavuzlarına göre elektronik kapı kilitlerine güç sağlamak mümkün, ancak bu, harici bir güç kaynağı gerektiren çok adımlı bir işlem.

Öte yandan Tesla, soruşturmaya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.