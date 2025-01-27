Tesla sahipleri araçlarına çıkartma yapıştırmaya başladı: “Bunu Elon delirmeden önce aldım”

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Tesla sahipleri araçlarına "Bunu Elon delirmeden önce aldım” çıkartmaları yapıştırmaya başladı.

Matthew Hiller isminde bir tasarımcı tarafından e-ticaret siteleri üzerinden satışa sunulan Elon Musk çıkartmalarına yoğun bir ilgi oluştu.

Heatmap'e konuşan Hiller, Elon Musk'a yönelik hoşnutsuzluğunun Twitter'ın el değiştirmesiyle birlikte arttığını belirterek, "O noktada Elon'un ne kadar raydan çıktığını fark etmeye başladım. Twitter'ı satın aldığında, hoşnutsuzluk ve dezenformasyon yaratmak ve kendi gündemini dayatmak için The New York Times'dan doğrulama işaretlerini kaldırarak aşırı sansüre başladı. Bu çok çirkindi" dedi.

"BİRKAÇ KEZ VİRAL OLDU"

Kendisi gibi düşünen çok sayıda insanın olduğunu söyleyen Hiller, ilk çıkartmayı hazırlamasının ardından sosyal medyada insanların yoğun bir ilgi gösterdiğini belirterek şunları söyledi: