Tesla sahipleri araçlarına çıkartma yapıştırmaya başladı: “Bunu Elon delirmeden önce aldım”
ABD'de Elon Musk'ın üreticisi olduğu Tesla marka araçlara çok sayıda kullanıcı “Bunu Elon delirmeden önce aldım” çıkartması asmaya başladı. Çıkartmaların tasarımcısı Matthew Hiller, "Günde beş ila yedi tane satıyordum, sonra birdenbire günde 50 tane satmaya başladım" dedi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Tesla sahipleri araçlarına "Bunu Elon delirmeden önce aldım” çıkartmaları yapıştırmaya başladı.
Matthew Hiller isminde bir tasarımcı tarafından e-ticaret siteleri üzerinden satışa sunulan Elon Musk çıkartmalarına yoğun bir ilgi oluştu.
Heatmap'e konuşan Hiller, Elon Musk'a yönelik hoşnutsuzluğunun Twitter'ın el değiştirmesiyle birlikte arttığını belirterek, "O noktada Elon'un ne kadar raydan çıktığını fark etmeye başladım. Twitter'ı satın aldığında, hoşnutsuzluk ve dezenformasyon yaratmak ve kendi gündemini dayatmak için The New York Times'dan doğrulama işaretlerini kaldırarak aşırı sansüre başladı. Bu çok çirkindi" dedi.
"BİRKAÇ KEZ VİRAL OLDU"
Kendisi gibi düşünen çok sayıda insanın olduğunu söyleyen Hiller, ilk çıkartmayı hazırlamasının ardından sosyal medyada insanların yoğun bir ilgi gösterdiğini belirterek şunları söyledi:
"'Bunu Elon'ın deli olduğunu bilmeden önce almıştım' yazan ilk çıkartmayı yaptım. İlk başta çok küçük bir baskı yaptım ve dükkanıma astım. İlk satış biraz zaman aldı ama satışlar başladıktan sonra bazı insanlar fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Birkaç kez viral oldu, günde beş ila yedi tane satıyordum, sonra birdenbire günde 50 tane satmaya başladım."