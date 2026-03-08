Teslim olmayacağız

Atahan UĞUR

İstanbul Sefaköy’de “Şeriata, faşizme, karanlığa karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet” yazılı pankart astıkları gerekçesiyle üç SOL Genç üyesine ev hapsi verilmesine tepkiler sürüyor.

Gençlerin 1 aydır ev hapsinde tutulmasına tepki gösteren SOL Genç üyeleri, İstanbul Kadıköy’de bir araya geldi. Düzenlenen eylemde, laikliği savunmanın suç olmadığı ve “laik, devrimci, demokratik cumhuriyet” fikrinin yargılanamayacağı vurgulandı. SOL Genç üyeleri, şeriat ve faşizm tehdidine karşı laikliği savunmanın memleketin geleceğine sahip çıkma mücadelesi olduğunu belirterek verilen ev hapsi kararlarının hukuksuz olduğunu ifade etti.

Eylemde, ev hapsi kararının kaldırılması talep edildi. Açıklamada, ‘‘Emperyalist projenin ülkemizdeki yansıması laik eğitimin, laik kamusal hayatın tümüyle ortadan kaldırılması girişimi oluyor. ÇEDES protokolleriyle, gerici müfredatlarla, ‘ahilik’ adı altında din araçsallaştırılarak sıra arkadaşlarımız MESEM’lerde hayatını kaybediyor. Hacettepe’de arkadaşlarımız eşit, özerk, demokratik bir üniversite mücadelesi verdikleri için 3 yıla varan uzaklaştırma cezalarıyla susturulmaya çalışılıyor’’ denildi.

Açıklamada özetle şöyle denildi: “Bu karanlığa teslim olmayan, mücadeleyi büyüten herkese ise siyasal İslamcı rejimin saldırıları bitmiyor. SOL Genç olarak bizim de imzacısı olduğumuz ‘Laikliği Savunuyoruz!’ bildirisi hakkında soruşturma başlatılırken gerici provokasyonların önü açılıyor. 3 arkadaşımız tüm itirazlara rağmen 1 aydır ev hapsinde. Saray’ın saldırılarına karşı geleceğimizi savunmaya devam edeceğiz. Biliyoruz: Laik, demokratik ve özgür bir ülkeyi vermeyecekler, alacağız!”