Teslim olmuyoruz

HABER MERKEZİ

“Laikliği birlikte savunuyoruz” başlıklı bildiriye imza atan isimlerin ifadeye çağrılması ve son dönemde okullarda uygulanan ramazan etkinlikleri ile laik eğitimden uzaklaşılmasına karşı Ankara’da dün "Laiklik, özgürlük ve demokrasi buluşması" gerçekleştirildi.

SOL Parti’nin çağrısıyla Sakarya Caddesi’nde bir araya gelen siyasi parti temcileri ve yurttaşlar "Laik, özgür, demokratik Türkiye" pankartı açtı.

TARİHSEL BİR GÖREV

Sık sık "Kahrolsun şeriat, yaşasın laiklik" sloganını atıldığı eylemde yapılan açıklamada konuşan SOL Parti Sözcüsü Gizem Özdem, "İfadelerle, baskılarla bize ‘susun, laikliği savunmayın, demokrasiyi savunmayın, bu karanlığa boyun eğin’ diyorlar. Bizler de buradan sesleniyoruz! İstediğiniz kadar dava açın, istediğiniz kadar ifadeye çağırın. Alnımızın akıyla geleceğiz. Şeriatçı dayatmaları kabul etmeyeceğiz. Karanlığa teslim olmayacağız!" ifadelerini kullandı.

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, "Bizler sadece laikliği değil, bu ülkeyi savunuyoruz. Laiklik, faşizm, gericilik, şovenizm, emperyalizm değildir. Tam da laiklik, gericiliğin, şovenizmin, faşizmin panzehiridir. Laiklik, halkların bir arada, birlikte, ortak yaşamasının teminatıdır. Dolayısıyla laikliği savunmak suç değil, tarihsel bir görevdir. Eğer laikliği savunmak suç ise bu suçu, her an, her saniye, her dakika işlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

TMMOB adına konuşan Sami Gökoğlu, "Demokrasiyi, hukuku, bilimi ve laikliği savunmaya, sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Laiklik Meclisi adına söz alan avukat Doğan Erkan, "Anayasa suçu işliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Madımak Oteli’nde yaşanan katliamı hatırlatarak, "Bugün saldırı hepimizdedir. Bu ülkede gericiliğe karşı, şeriata karşı, ırkçılığa karşı, faşizme karşı kol kola, omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Yurttaş Birlikteliği adına söz alan avukat Turan İçli ise "Bu operasyona karşı biz, sorgulayan, soran, yaratıcı bir kuşak yetiştirmek için laikliğe sarılmak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Yaşar Kay da "Laik ve demokratik eğitimi savunmak; Cumhuriyet Halk Partisi’nin de görevi, bütün siyasi partilerin görevi, sosyal hukuk devletinden yana olan herkesin görevidir" dedi.

Türkiye Komünist Hareketi adına söz alan Emin Türkmen, "Laikliği savunanlara karşı başlatılan saldırıyı kabul etmiyoruz. Türkiye’de laikliği savunmak bir vatandaşlık görevidir. 168 değil, onbinler değil, milyonlarız. Türkiye bu laiklik karşıtı saldırıya direnecektir. Türkiye bu deli gömleğini giymeyecektir" diye konuştu.

Bildirinin imzacılarından İlhan Cihaner de "Cumhuriyet Savcıları, hukuk adamı mı, yoksa Anayasa’nın savunucuları mı? Yoksa adım adım Anayasa’yı, hukuk devletini ortadan kaldıran bu yapının bir parçası mı? Onun için ifade vermeden, ifadeye başvurmadan derhal takipsizlik kararı vermeleri gerekirdi" ifadelerini kullandı.