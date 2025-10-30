Teslim süresi uzadı, eksiklikler giderilmedi

Erzurum’daki 3. Etap Hınıs TOKİ Konutları’nda hak sahipleri, teslim süresinin aşılması ve eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle mağdur olduklarını belirterek yetkililere çağrı yaptı. Dar gelirli yurttaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamak için kurulan ve iktidarın sık sık seçim malzemesi yaptığı TOKİ’lerdeki sorunlar bitmek bilmiyor. Bunun bir adresi de Erzurum’un Hınıs ilçesindeki 3. Etap Hınıs TOKİ Konutları.

TOKİ tarafından 500 gün içinde 158 konutun teslim edilmesi sözü verilen konutlar; elektrik ve su altyapısı ile çevre düzenlemesi, sosyal alan ve güvenlik eksikleriyle dikkat çekiyor. Hak sahipleri, eksiklerin TOKİ müşavirleri tarafından tespit edilip tutanak altına alındığını ancak somut adım atılmamasından şikâyetçi. Geçici Site Yönetim Başkanı Furkan Tuncay Cığal “Altyapı, çevre düzenlemesi, park, peyzaj ve güvenlik gibi alanlarda eksiksiz teslimat yapılsın. Sorunlar tamamlanmadan hiçbir şekilde resmi devir işlemleri yapılmasın” dedi.