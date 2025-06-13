Tesnim: İsrail saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami hayatını kaybetti
İsrail'in İran'a saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin hayatını kaybettiği kaydedildi. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
İsrail'in İran'a saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu merkezini hedef aldığını belirtti.
Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.