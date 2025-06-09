Testere ekonomisine karşı işçilerin birliği

Pablo MERIGUET

4 Haziran günü on binlerce Arjantinli ülkenin başkenti Buenos Aires’in sokaklarını doldurarak Başkan Javier Milei’nin ultra neoliberal politikalarının acilen değiştirilmesini talep etti. Eylemler emekli maaşları için zam ihtimalinin tartışıldığı Ulusal Kongre’nin önünde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl Milei, Kongre’nin sunduğu emekli maaşı zammını veto etmişti.

Bu kez Meclis maaşlarda %7 zammı kabul etti ve şimdi Senato tarafından onaylanmasını bekliyor. Ancak Milei çoktan bu “demagojik ve popülist” karara karşı çıktı ve hükümetin yoksulluğu artırmak, engellilerin ilaçlarına erişimini kısıtlamak ve çocuk hastanelerinin finansmanını kesmek uğruna kurmaya çalıştığı dillere pelesenk “mali denge” hedefini tehdit ettiği için tekrar veto edeceğini söyledi.

Başkan X’teki sosyal medya hesabından, “Umalım ki senatörler bu popülist demagojiyi desteklemesin, ama ne olursa olsun SIFIR BÜTÇE AÇIĞI hedefimize zarar verebilecek her şeyi veto etme kararlılığımız sürecek. O kadar” diye yazı. Sonuç olarak, emeklilerin lehine gelişebilecek herhangi bir kararın engellenmesi bekleniyor.

SOKAKLARDA BİRLİK

Yine de eylemler toplumun farklı kesimlerini birleştirmekte başarılı oldu. Emekliler, bilim insanları ve araştırmacılar, feminist hareketler, sendikalar, doktorlar, siyasi partiler, engelli çocukları olan aileler, sanatçılar, gazeteciler ve çok daha fazlası devlet harcamalarına yönelik radikal ekonomik düzenlemeye karşı çıkmak için Ulusal Kongre önünde toplandı.

Feminist kolektif ve örgütlenmeler ayrıca “Ni Una Menos” hareketinin onuncu yılında sokaklara “Zalimliğe, açlığa ve yağmaya karşı, tek bir emekli kadını arkamızda bırakmayacağız” sloganıyla çıkarken, Halkın Ekonomi İşçileri Sendikası, Devlet İşçi Birliği, La Campora, Sosyalist İşçi Hareketi, İşçilerin Direği de yanlarındaydı.

Tüm farklı kesimler ortak bir talep etrafında birleşiyor: Arjantin sağının neoliberal projesine muhalefette. Daha önemlisi, yalnızca farklı mücadelelerin birleşebileceğine inanmakla kalmıyorlar, eğer ortak düşmanla mücadele etmek istiyorlarsa bunun tarihsel bir görevleri olduğunu da düşünüyorlar. Bu büyüyen birliğin bir örneği, bütçeleri merkezi hükümetin mali düzenleme planına uymadığı için kısılan Dr. Garrahan Pediatrik Hastanesi işçilerinin katılımı oldu. Bu kararın yarattığı öfke ve eleştirilere yanıt olarak, Milei Çocuk Hastanesini aşağılama yoluna gitti. Çocuk hastanesine bütçeyi kestikten sonra, “Kirchnerci psikopatların yarattığı tuzak bu: hassas konular etrafında planlar icat ediyorlar, bunları ortadan kaldırdıktan sonra da seni duyarsız ilan ediyorlar” dedi.

Bu ise farklı hastane ve kurumlardan daha fazla doktoru 4 Haziran’da sokağa çıkarak meslektaşları ve çocuk hastaları ile dayanışmaya itti. Garrahan Hastanesi işçileri hükümetin taleplerini karşılamaması üzerine kısmi grev kararı aldı. Dahası, Milei ayrıca engellilere yönelik destekleri de kaldırdı, halkın tüm tepkisine rağmen neoliberal başkan bu kararı yasalaştırdı.

OTİZMLİ ÇOCUĞA SALDIRI

Engelli aileleri, 4 Haziran’daki eyleme kendi platformunu otizme farkındalık yaratmak için kullanan 12 yaşındaki otizmli çocuk fenomen Ian Moche ile dayanışmak için geldiler. Dahası, bir engelli hakları aktivisti olan Moche ve annesi, Ulusal Engelli Dairesi Başkanı ve Milei’nin eski avukatı olan Diego Spagnuolo’nun engelli yurttaşlara devlet desteğini sorgulamasını kınadılar. Anne, Spagnuolo’nun kendisine “Eğer engelli bir çocuğun varsa bu devletin değil ailenin sorunudur” dediğini açıkladı.

Resmi olarak bunu söylediğini inkâr etse de sorun tek bir cümleden ibaret değil. Milei X’te yaptığı paylaşımda Moche’nin aktivizminin siyasi manipülasyondan kaynaklandığını iddia etti: “Görünüşe göre aşırı Kirchnerci bir aileden geliyor ve onu çoktan Massa ve (eski başkan) Cristina Fernandez için kullanmışlar.” Bunun üzerine Moche ve annesi sosyal medyada Milei’nin takipçilerinin sayısız saldırısına uğradı ve bu durum tüm Arjantin toplumunda derin bir öfke yarattı.

Milei’ye yakın siyasetçiler dahi başkanın tavrını reddetti, bunlardan biri olan Maria Eugenia Vidal konuya dair açıklamasında “12 yaşındaki bir çocuk bu. Bağırmıyor, kavga etmiyor, parmakla göstermiyor. Yalnızca saygısı ve bilgisiyle konuşuyor ve benimsenmek için kampanya yapıyor. Yetişkinlerin Ian’dan öğrenebilecekleri birçok şey var.”

HANGİSİNE KARŞI?

Sonuçta Milei bütçe kısıtlamalarına dair saldırgan programını, finanse etmek istemediği tüm kurumları ve sosyal destekleri Kirchnerist olmakla yaftalayarak meşrulaştırıyor, bu yaklaşım ise hükümetin demokratik karakterine dair soru işaretlerini daha fazla artırıyor. Ancak Milei’nin ekonomik faaliyetlerinin arkasındaki gerçeğe bakarsak, yalnızca kendisinin tamamen tutarlı olduğu bir izlek görüyoruz: “Devleti yıkan akan olmayı seviyorum. Devleti içeriden yıkan kişi benim. Bu düşman birliklerinin içine sızmak gibi.”

Milei’nin yaptıkları kitlesel bir muhalefeti tetikledi ve neoliberal hükümete karşı mücadelede giderek daha kararlı olan toplumsal kesimlerin sayısını hızla artırdı. Bu konuda Arjantinli parlamenter Nicolas del Cano, “Eğer bugün bunu tartışabiliyorsak, bunu bu Çarşamba günü engelliler, doktorlar, Garrahan Hastanesinden işçiler, kadın hareketi ve daha birçoklarının yanında olduğu engellilerin kararlılığı ve mücadelesine borçluyuz” dedi.

Milei’nin neoliberal düzenlemesinin saldırdığı kesimler arasında uzun vadeli bir birliktelik kurulup kurulamayacağını göreceğiz. Kesin olan ise her ne kadar kimi zaman nihai bir kararlılıkla ilerliyor görünse dahi liberteryen projenin her adımında hedef aldığı kesimler tarafından direnişle karşılaşmayacağı yanılgısının yıkılmış olması.

Kaynak: peoplesdispatch.org

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ