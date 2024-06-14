Testi artık kırıldı, çatlak onarılamaz

Sandıkta halkın tokadıyla hezimet yaşayan rejim hızla çözülürken tarafların restleşmesi sertleşiyor. Erdoğan ve Bahçeli’nin zorunlu ortaklığı şimdilik sürse de sürekli kriz üreten rejim çıkmaz sokakta.

POLİTİKA SERVİSİ

Yerel seçimlerde yaşadığı mağlubiyetin ardından iktidar bloku içindeki krizler derinleşiyor. “Yumuşama, normalleşme” tartışmaları devam ederken Cumhur İttifakı ortakları arasındaki gerilim giderek tırmanıyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Lideri Özgür Özel’le görüşmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendini hatırlatan çıkışlar yaparak ortağı Erdoğan’a mesajlar veriyor.

Siyaset çok boyutlu bir denkleme dönüşürken yaşananların perde arkasında AKP-MHP ittifakıyla devam eden rejimin çözüldüğü görülüyor. Açlığa mahkum edilen, yoksullukla boğuşan, iktidarın gerici, baskıcı politikalarından bunalan milyonlar, iktidara 31 Mart’ta gereken yanıtı vererek rejimin dağılmasını hızlandırdı. Başkanlık rejimi ortadan kalkmadan ‘normale dönüş’ün mümkün olmadığı, AKP ve MHP’nin sürekli krizler üreten rejimi devam ettirme şanslarının kalmadığı görülüyor. Can çekişen rejimin nereye doğru yol alacağı, ortada duran koltuğu kimin dolduracağının kavgası veriliyor.

REJİM BİRLİKTE İNŞA ETTİLER

Normalleşme adı altında CHP Lideri Özgür Özel ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmelerini ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin "ittifak kurarsanız biz kendimizden feragat ederiz" çıkışını değerlendiren Siyaset Bilimci Tanju Tosun, 2015’de kurulum aşamasına başlayan rejimin AKP MHP işbirliği ile inşa edildiğinin altını çizdi.

Rejimin AKP ve MHP’nin konfor alanları üzerinden yaratıldığını vurgulayan Tosun, “Bu ortaklıkla AKP, MHP desteği ile yasamayı kontrol altına alırken MHP de bürokrasi aracılığı ile yargı emniyet içerisinde güç devşirerek informel bir biçimde sistemin merkezine yerleşti” dedi.

Tosun şu ifadelere yer verdi: “Özellikle 31 Mart sonrası bu konfor alanı neredeyse tamamen kayboldu. CHP’nin birinci parti konumuna gelmesiyle birlikte Erdoğan yumuşamaya sarılırken MHP daha fazla sertleşmek durumunda kaldı. Ancak bu görüşmelere ve son günlerde yaşanan gelişmelere bakacak olursak ne ittifakta bir dağılma ne de CHP ile kurulacak yeni bir ittifak mümkün gözüküyor.

MEŞRULUĞUNU HALKTAN ALIYORLAR

Neticede AKP MHP birlikteliği üzerine kurulmuş rejim birbirinden bağımsız ilerleyemez. Buradaki gelişmelerden çıkarılacak en önemli sonuçlardan birisi MHP’nin oyun kurma merkezinin dışarısına kaymasıyla gelen "Ben buranın ortağıyım" mesajı. Yani sistemin meşruiyet krizi içerisinde MHP, ‘Ben varsam sistem işler yoksam işlemez’ diyor. Dolayısıyla rejimin devamlılığı açısından şimdilik Erdoğan’ın da MHP’den kopma gibi niyeti olduğu söylenemez.

Öte yandan var olan krizin aktörler üzerinden ilerletilmeye çalışıldığını da belirten Tosun, “Bu sayede rejimin esas sorunları görmezden geliniyor. Kişiler üzerine yıkılmış, ‘O suçlu bu masum’ tarzında gelişen söylemler rejimin yarattığı sorunu bir anlamda gizliyor” dedi. Bunun AKP açısından öneminin krizin olağanlaşmasına tekabül ettiğini belirten Tosun, muhalefetin tavrının ise psikolojik üstünlüğü elinde tutmak için bir hamle olduğunu vurguladı.

Tosun, “Türkiye İttifakı vurgusu ile CHP’nin verdiği ‘sorunları biz çözebiliriz’ mesajı çatıyı kendilerinden oluşturdukları ve merkezine de kendilerini koydukları bir anlama geliyor. Buradaki meşruluğun kaynağını da özellikle seçimler sonrasında arkalarına aldıkları toplumsal destekle sağlamaya çalışıyorlar ve meşruluğu doğrudan halktan alıyorlar” ifadelerine yer verdi.

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Suç ortağını bize doğru itmesin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, MHP'nin temennisidir" açıklamasına yanıt verdi. Özel, "Bize kimse ittifak falan önermesin. Çünkü bugünün sorumluları, bu sorumluluğu taşıyacak. Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın; memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin" dedi.

Özel, çalıştayın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını sordu. Bahçeli'nin "Allah bana yeter" ifadelerinin yer aldığı yüzüğü hakkında değerlendirme yapan Özel," Önce sayın Bahçeli'nin yüzüğünü sordunuz, sayın Bahçeli'nin nefes israf etmeden taktığı bir yüzüğe benim nefes israf edecek bir halim yok. Şimdi de yazılı bir açıklama yapmış. Ben yine nefes israf edip de kamuoyunu yaratılmaya çalışılan suni tartışmayla meşgul etmek istemem" ifadelerini kullandı.

"Belli ki sorunlar var. Cumhur İttifakı'nın sorunları. Cumhur İttifakı'nın sorunlarıdır, bizim sorunlarımız değildir" diyen Özel, "Biz son seçime bir siyasi partiyle ittifak yaparak girmedik. Ve tek başımıza son 47 yılın en yüksek oyunu alarak ülkenin birinci partisi olduk. O yüzden de ittifak ortağımız olmadığı için de kavga edecek kimse yok yanımızda. Kimseyle bir tartışmamız, bir gerginliğimiz yok. Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var, sorunları çözmek için de bir metinde hem kopuş, hem bağlılık, hem sitem, hem umut barındırılmış. Bunların hiçbirisiyle meşgul değiliz" ifadelerini kullandı.

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İttifakta çatlak yok savunması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı ‘suç ortağı’ ifadesine tepki gösterdi.

Çelik, açıklamasında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine ‘suç ortağı’ demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır" ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir" diyen Çelik, şunları kaydetti: "Özel’in Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz."

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Yandaşlar görmezden geldi

İktidar cephesinde gerilimler tırmanırken yandaş gazeteler çatışmayı şimdilik görmeden geliyor. Hürriyet’in dünkü manşetinde Erdoğan’ın katılacağı G7 toplantısı yer alırken gerilime ilişkin tek satır haber görülmedi. Yeni Şafak, Türkiye, Akşam, Takvim gibi yandaşlar da MHP Lideri Bahçeli’nin sözlerini görmeden geldi.

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MHP’li Yalçın’dan tehdit!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti üzerinden kendisine ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’e yönelik açıklamalarına sert bir dille yanıt verdi.

Özel’e ‘korkak’ diyen Yalçın, “Menfur bir cinayeti istismar ederek kirli siyasetine katık ediyorsun. Haddini bilmeden bize saldırmaya devam edersen, sana kemali memnuniyetle haddini bildirmekten çekinmeyiz. Senin riyakârca efelenmelerinin, laf ebeliklerinin altında kalmayız. Layık olduğun tarzda muamele ve hitap ederiz” ifadelerini kullandı.