Testleri negatif çıkmıştı: Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya hakkında yeni karar

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, 6 Şubat’ta tutuklandı.

Sorgusunda suçlamaları reddeden Kaya, tanımadığı bir kadının iftirası nedeniyle soruşturulduğunu öne sürerek hiçbir zaman uyuşturucu kullanmadığını savundu.

TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI VERİLDİ

Yapılan tüm testleri negatif çıkan Ali Kaya’nın avukatlarının tutukluluğa itirazı da sonuç vermedi. Kaya için tutukluluk incelemesi yapıldı. 10. Sulh Ceza Hakimliği, Kaya’nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

"SUÇUN VASIF VE MAHİYETİ"

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, olaya ilişkin olarak kolluk görevlilerince düzenlenmiş olan tutanak içerikleri ile hazırlık evrakı kapsamındaki tüm bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde; şüphelinin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması, mevcut delil durumuna göre delillerin tam olarak toplanmamış olması, atılı suçun kanun maddesinde belirtilen hürriyeti bağlayıcı cezanın alt ve üst hadleri ile suçun sabit olması halinde verilebilecek ceza miktarı, verilebilecek ceza miktarı karşısında şüphelinin kaçma ve saklanması hususunda kuvvetli şüphe bulunması, şüphelinin tutuklulukta geçirdiği sürenazara alındığında tutukluluk halinin sonlandırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı, tutuklama gerekçelerinde belirtilen nedenlerin ortadan kalkmaması ile adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yeterli olmayacağı kanaatine varılmakla CMK 108 ve devamı maddeleri gereğince tutukluluk halinin devamına...”

DİLEK İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

Karar tepki gösteren Dilek İmamoğlu, "Ortaya konulmuş tek bir somut suç yok" dedi.

Dilek İmamoğlu şunları ifade etti:

"Türkiye çok şey gördü, çok şey yaşadı. Ama yargının bu kadar açık biçimde siyasete alet edilmesine, insanların aile bağları üzerinden cezalandırılmasına ve hukukun böylesine bir baskı aracına dönüştürülmesine ilk kez bu kadar yakından tanıklık ediyoruz. Abim Ali Kaya’nın, hakkında ortaya konulmuş tek bir somut suç yokken tutukluluğunun devamının istenmesi hangi hukuk anlayışıyla açıklanabilir? Hangi yasaya, hangi vicdana sığar bu karar? Ortada ne bir delil var ne de suçu ortaya koyan bir kanıt. Buna rağmen ezbere cümlelerle, klişe gerekçelerle insanların hayatları karartılıyor. “Kaçma şüphesi,“somut deliller”, “henüz toplanmamış unsurlar” deniliyor… Ama sorulduğunda elde tutulur hiçbir şey gösterilmiyor. Tüm testler iki kez yapıldı ve hepsi temiz çıktı. Yöneltilen suçlamaların hiçbir karşılığı yok. Buna rağmen bir insanı özgürlüğünden mahrum bırakmaya devam etmek; hukukla değil, peşin hükümle, hatta açıkça düşman hukuku anlayışıyla açıklanabilir. Burada cezalandırılmak istenen bir suç değil. Burada hedef alınan bir bağdır; bir kardeşlik, bir yakınlıktır. İnsanlar yaptıklarıyla değil, kim olduklarıyla, kimin yakını olduklarıyla yargılanıyor.

Sormak istiyorum: Hiçbir somut dayanağı olmayan bu kararları verirken vicdanınız nasıl susuyor? Bir insanın hayatına, ailesine, onuruna bu kadar ağır bir yükü nasıl bu kadar kolay yükleyebiliyorsunuz? İtibar suikastına nasıl bu kadar rahat başvurabiliyorsunuz? Artık yeter! Hukuk, intikam duygusuyla işletilemez. Adalet, varsayımlarla dağıtılamaz. Hiç kimse; bir soyadının, bir yakınlığın, bir kardeşliğin bedelini özgürlüğüyle ödemek zorunda bırakılamaz."

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Öte yandan Ali Kaya hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan iddianame düzenlendi. Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre iddianame İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde değerlendirme aşamasında.