Testo Taylan gözaltına alındı

"Testo Taylan" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Danyıldız hakkında sosyal medya hesabında paylaştığı bir video sonrası “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ve “Müstehcenlik” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

"TACİZİ NORMALLEŞTİRME"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Sosyal mühendis akademi" başlıklı videoda kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikteki davranışlara yer verildiği belirtildi.

Açıklamada Testo Taylan ile birlikte Y.H. ve U.U isimli iki kişinin daha gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada "...kadınların aşağılanması ve kadınlara yönelik taciz eylemlerinin normalleştirilmesine elverişli bir algı oluşturma tehlikesi barındırdığı, bununla birlikte bazı içeriklerde müstehcen nitelik taşıyan görüntü ve davranışlara yer verilmek suretiyle genel ahlaki değerleri zedeleyebilecek paylaşımların bulunduğu ve bu içeriklerin sosyal medya platformları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırıldığı tespit edilmiştir" denildi.

GEÇEN YIL DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Danyıldız, geçen yıl Kocaeli'nin Körfez ilçesinde komşusunun 14 yaşındaki çocuğunu darbettiği iddiası ile gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Danyıldız, çocuğun kendisine küfrettiğini öne sürerek, "Elbette ben çok daha sabırlı olmalıydım. Hiç çıkmamalıydım" demişti.

TESTO TAYLAN KİMDİR?

Taylan Özgüç Danyıldız, sosyal medyada "Testo Taylan" olarak bilinen bir YouTuber, fenomen ve vücut geliştirme sporcusudur. Eğlenceli ve mizahi içerikleriyle tanınan Taylan, özellikle sokak röportajları ve ev ziyaretleri videolarıyla dikkat çekmektedir. Kendisi aynı zamanda powerlifting ile spor kariyerine başlamış ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimine devam etmektedir.