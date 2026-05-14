Testo Taylan tahliye edildi

İki ay önce tutuklanan "Testo Taylan" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Danyıldız hakkında sosyal medya hesabında paylaştığı bir video sonrası “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ve “Müstehcenlik” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre, soruşturma kapsamında 18 Mart tarihinde tutuklanan ve 2 aydır cezaevinde bulunan Danyıldız bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Danyıldız'ın tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Danyıldız hakkında sosyal medya hesabında paylaştığı bir video sonrası “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ve “Müstehcenlik” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı bildirilmiş ve Testo Taylan dün gözaltına alınmış, savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Testo Taylan ile birlikte gözaltına alınan iki kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklama kararı verilmişti.

"TACİZİ NORMALLEŞTİRME"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Sosyal mühendis akademi" başlıklı videoda kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikteki davranışlara yer verildiği belirtilmişti.

Açıklamada Testo Taylan ile birlikte Y.H. ve U.U isimli iki kişinin daha gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Açıklamada "...kadınların aşağılanması ve kadınlara yönelik taciz eylemlerinin normalleştirilmesine elverişli bir algı oluşturma tehlikesi barındırdığı, bununla birlikte bazı içeriklerde müstehcen nitelik taşıyan görüntü ve davranışlara yer verilmek suretiyle genel ahlaki değerleri zedeleyebilecek paylaşımların bulunduğu ve bu içeriklerin sosyal medya platformları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırıldığı tespit edilmiştir" denilmişti.

GEÇEN YIL DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Danyıldız, geçen yıl Kocaeli'nin Körfez ilçesinde komşusunun 14 yaşındaki çocuğunu darbettiği iddiası ile gözaltına alınmıştı.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Danyıldız, çocuğun kendisine küfrettiğini öne sürerek, "Elbette ben çok daha sabırlı olmalıydım. Hiç çıkmamalıydım" demişti.