Teşvike var, TİS’e yok

Türkiye'nin en büyük et tedarikçilerinden biri olan Ekur Et Entegre Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ata Holding bünyesinde faaliyet gösteriyor ve yine holding bünyesindeki TAB Gıda'ya bağlı Burger King, Usta Dönerci gibi restoran zincirlerine et sağlıyor. Amasya’nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren şirket, ayrıca Amasya Et Ürünleri’ne de et veriyor.

Şirketin, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında vergiye esas kazanç bildirmediği, faydalandığı teşviklerden sonra herhangi bir vergi tahakkuk edilmediği açığa çıktı. Şirket, en son 2023 yılında faiz desteği, KDV istisnası, 7 yıl sigorta prim desteği, yüzde 80 vergi indirimi ve yüzde 40 oranında yatırıma katkıyı da içeren yatırım teşvik belgesi aldı.

İşyerindeki işçiler ise beş buçuk yıldır sendikal hakları için mücadele ediyor. Şeker-İş Sendikası’nda örgütlenen işçiler, patronun yetki itirazı nedeniyle bu süre boyunca sendikal haklarından mahrum çalıştı. Hukuk mücadelesinin sonucunda Şeker-İş’in yetkili olduğuna karar verildi ancak resmi olarak başlayan toplu iş sözleşmesi (TİS) kapsamında patronun ciddi bir teklif vermemesi üzerine görüşmeler tıkandı. 10 Şubat’ta arabuluculuk süreci başlarken işçiler de eylemlere başladı. İşveren ile görüşme talep eden işçiler, karşılık bulamayınca önceki gün üretimi durdurdu. İşçiler, iş yavaşlatma eylemlerine devam ediyor.

EKMEK DAVASI

Şirkette 9 yıldır çalışan bir işçi, emeğinin karşılığı olarak asgari ücrete yakın bir ücret aldığını belirterek “Hayat standartlarımızın yükselmesini istiyoruz. Burada çalışanlar 22-23 bin lira maaş alıyorlar. Çocuklarımız için iyi bir gelecek istiyoruz. Beyaz yakalı çalışanlara zam ve ikramiye yapılırken bize Ramazan kolisi bile verilmedi. Ekmek davası bizimkisi. Çıplak maaşımız dışında hiçbir sosyal hakkımız yok. Soğuk hava depolarında çalıştığımız için sık sık hastalanıyoruz ve işten iki gün uzak kaldığımızda maaşımızda ciddi kesinti oluyor. Benim kiram 14 bin lira, elime geçen para ile nasıl geçineyim? BİM’e gelen uygun fiyatlı ayakkabıları almak için bekleyen arkadaşlarımız var. Bizler Burger King’e et tedarik ediyoruz ama ağız tadıyla ailelerimizi alıp oralarda yemek yiyemiyoruz” diye konuştu.

“İnsanların iş umudunu kırdılar. Bizden yılmamızı, mücadeleden vazgeçmemizi istiyorlar ama biz direneceğiz” diyen işçi, haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Sendika yetkilileri, şirket yönetimiyle doğrudan görüşme talebinde bulunsa da Ekur Et yönetimi süreci bir danışmanlık şirketi aracılığıyla yürütüyor ve işçileri doğrudan muhatap almıyor. İşçiler, bu duruma tepki göstererek haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtiyor.