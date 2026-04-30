Tete penaltı kazandı, Carlos Vinicius 3 seferde de atamadı

Copa Sudamericana F Grubu'nda oynanan maçta Şili'nin Palestino takımı, Brezilya temsilcisi Gremio'yu konuk etti.

Municipal La Cisterna Stadı'nda oynanan maç golsüz sona ererken, Gremio forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Carlos Vinicius üst üste 3 penaltı kaçırarak gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Müsabakanın 8. dakikasında Dylan Zuniga'nın, Vinicius gibi bir dönem Galatasaray forması giyen Tete'ye ceza sahasında yaptığı faulün ardından hakem Guillermo Guerrero penaltı kararı verdi.

11. dakikada penaltıyı kullanan Carlos Vinicius, topu sağ alt köşeye gönderdi ancak kaleci Sebastian Perez meşin yuvarlağı çeldi. Ancak VAR'ın uyarısıyla Perez'in atış sırasında kale çizgisinin önünde olduğu tespit edildi ve atış tekrar edildi.

BİR GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

14. dakikada bir kez daha topun başına geçen Vinicius bu kez topu sol köşeye gönderdi ancak kaleci Perez'in çeldiği top direkten geri döndü. Hakem Guerrero, 35 yaşındaki eldivenin yine çizgi ihlali yaptığını tespit etti ve penaltıyı yine tekrarladı.

17. dakikada üçüncü kez penaltı atışını kullanan Carlos Vinicius'un vuruş sırasında ayağı kaydı ve Perez kalenin ortasına gelen topu ayağıyla çelmeyi başararak üst üste üçüncü kez gole izin vermedi.

Bu arada 31 yaşındaki futbolcunun maç içerisindeki talihsizlikleri art arda üç penaltı kaçırmasıyla sınırlı kalmadı. 78. dakikada topu filelerle buluşturan Carlos Vinicius'un golü VAR incelemesiyle iptal edildi. Bu pozisyonda Brezilyalı oyuncuya asist yapan Riquelme Freitas'ın topa elle temas ettiği tespit edildi.