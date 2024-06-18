Tetiği çeken kadar suçlu

Filistin Gençlik Hareketi, İsrail’e silah taşıyan lojistik devi Maersk’i hedefe koydu. Maersk’in soykırımdaki rolü hakkında emekçiler ve halklar bilinçlendiriliyor.

Natalia Marques

Filistin Halklar Konferansı 24-26 Mayıs tarihlerinde Detroit’te gerçekleştiğinde, Filistin Gençlik Hareketi (FGH) mücadeleyi uluslararası düzeye taşıyacağını ve lojistik devi Maersk firmasını hedef aldığını duyurdu.

İsrail silahlarının yüzde 68’inin ABD’den gönderildiği hesaba katıldığında, Maersk’in Ekim 2023’ten bu yana taşıdığı 300 milyon dolarlık silahın soykırımda oynadığı rol büyük. FGH, Maersk’e baskı yapmayı ve firmanın İsrail ile çalışmayı bırakmasını sağlamayı umuyor. Bu talep, imkansız sayılmaz. Keza Kopenhag merkezli şirket Mart 2022’de Rusya’ya yaptığı tüm nakliyatları durdurmuş ve Ukrayna’da yaşanan savaş karşısında “derin kaygı” duyduğunu açıklamıştı.

Yaptığı açıklamada “Bu istisnai karar, Rusya ihracatı ve ithalatına konu olan değer zincirlerine dair süregelen belirsizliklere rağmen sosyal sorumluluk sahibi olduğumuzun ve toplumun yanında olduğumuzun altını çizmek için alınmıştır” ifadelerine yer vermişti.

FGH ilk eylemine 11 Haziran tarihinde başladı ve tüm dünyaya yayılmış FGH bileşenleri Maersk’in soykırımda oynadığı rolü görünür kılmak için kampanya yürütmeye koyuldu. People’s Dispatch muhabirleri FGH ile konuştu ve “Maersk’in Maskesi Düşsün” kampanyası üzerine konuştu.

People’s Dispatch: FGH neden özellikle Maersk’i hedef almayı tercih etti?

FGH: Maersk’i hedef alma kararını almadan önce, lojistik firmalarını hedef alma kararı aldık. Çünkü lojistik endüstrisinin Gazze’deki soykırımdan alenen kazanç elde ettiği tespitinde bulunduk. Bu firmalar küresel silah ticaretinde kritik bir rol oynuyorlar ve yaptıkları yanlarına kâr kalıyor. Oynadıkları rol ise adeta görünmez kılınmış.

Bir silahın farklı parçaları genellikle dünya üzerindeki farklı ülkeler tarafından üretiliyor. Örneğin F-35 savaş uçağının kanatları Hindistan’daki Tata grubu tarafından ve İtalya’daki Leonardo firması tarafından üretiliyor. İngiltere merkezli BAE Systems firması Lockeed Martin gibi ABD’li şirketlerle ortaklaşa çalışıp bu uçakların motorlarını üretiyor. Maersk, Lockheed Martin ve Raytheon gibi şirketler için ABD’ye nakliyat yapılıyor ve silahlar burada bir araya getiriliyor.

İsrail’in kullandığı silahların yaklaşık yüzde 70’inin ABD’den gönderildiğini biliyoruz. Lojistik sektörünün lideri konumunda olan Maersk de bu zincirde önemli rol oynuyor. Soykırımın başlangıcından bu yana 300 milyon dolar değerinde silah ve mühimmatı İsrail’e taşıdı. Bu yüzden özellikle Maersk’i hedef alıyoruz.

PD: Maersk’ten talepleriniz nedir?

FGH: Üç ayrı talebimiz var. Birincisi, silah ve yedek parça taşımayı bırakmaları. İkincisi, Gazze’deki soykırıma hizmet eden tüm sözleşmelerini feshetmeleri. Üçüncüsü, İsrail'e silah ambargosu uygulamaları.

PD: Yürüttüğünüz stratejinin detaylarından söz edebilir misiniz? Geçmişte böyle bir kampanya yürütüldü mü?

FGH: Kampanyamızın dört ayağı var: Medya ve söylemler, eylem, emek, şehirler ve kampüsler. Medya ve söylemler ayağında öncelikle bu şirketin bilinirliğini artırmak istiyoruz. İlk olarak Maersk’in herkesçe bilinmesini sağlamak istiyoruz çünkü bu tür lojistik şirketlerinin emperyalist savaş makineleri için sağladıkları hizmetlerin de bilinmesini istiyoruz.

İkinci ayak eylem. Maersk tesislerinde eylemler düzenleyeceğiz ve lojistik ağlarda iş aksatma faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Bu firmalar karada, havada ve denizde çalışıyorlar. Dolayısıyla faaliyetlerini aksatabileceğimiz birçok farklı yöntem üzerinde çalışıyoruz. Farklı taktiklere başvuracağımız bir takvimimiz var. 11 Haziran gününde ilk eylemimizi yaptık. Dünyanın dört bir yanındaki FGH bileşenleri Maersk’in ve yerel ortaklarının tüm kamuoyu tarafından bilinmesi için çalışma yürüttüler. Maersk’in faaliyet yürüttüğü noktalarda, yerel topluluklara eylem çağrısı yaptık. Örneğin İngiltere’nin Maidenhead kentinde bir Maersk merkezi bulunuyor ve burada yaşayan Suriyeli topluluklar var. Bu toplulukları Maersk’e karşı harekete geçmeye çağırıyoruz. Eylem stratejilerimiz hem kitlesel eylem, hem doğrudan eylem içeriyor.

Stratejimizin emek ayağında ise Filistin Ticaret Sendikaları Konfederasyonu’nun ajandasını takip ediyoruz ve İsrail’e giden silahların üretim ve nakliye süreçlerine odaklanıyoruz. Bizzat Maersk çalışanları ile birlikte çalışmayı amaçlıyoruz fakat lojistik sektörü dışındaki emekçileri de örgütleyerek onların işverenlerinin de bu firmalarla çalışmasına engel olmaya çalışıyoruz.

Bu konuda bize ilham veren birçok geçmiş örnek var. Örneğin Şili’deki faşist Pinochet rejiminin kullandığı savaş uçaklarına motor üreten Rolls Royce fabrikasında üretimi durduran emekçilerin eylemi, bize ilham veren önemli bir örnek.

Şehirler ve kampuslar ayağında başlıca hedefimiz üniversitelerin Maersk ile bağlarını koparmaları. Bunun yanında öğrenci eylemlerinden güç almak, uluslararası öğrenci dayanışmasının bize kazandırdığı ivmeyi mücadelenin geneline yaymak istiyoruz. Yerel yönetimleri, kent yönetimlerini de Maersk ile çalışmaktan alıkoymak istiyoruz ve emeklilik fonlarının da Maersk’e yatırım yapmayı bırakması için çalışıyoruz.

PD: 11 Haziran günü ilk eylem gününüzü gerçekleştirdiniz. O gün tam olarak neler yapıldı ve gelecekte neler yapılacak?

FGH: 11 Haziran günü yürütülen faaliyetlerin başlıca amacı Maersk’in herkes tarafından bilinen bir firma olmasını ve gerçek yüzünün ortaya çıkmasını sağlamaktı. Maersk’i ve şirket logosunu bir kez öğrendiniz mi, bu şirketin her yerde olduğunu fark ediyorsunuz. Bu lojistik firmalarının görünmez fakat yaygın rollerinin toplumun genelince bu şekilde anlaşılmasını sağlamayı umuyoruz.

Farklı bileşenlerimiz, farklı stratejiler hayata geçirdiler. Los Angeles’taki bileşenlerimiz Maersk ofislerinde oturma eylemleri yaptılar. Bazı bileşenlerimiz otobanlarda pankartlar açılar. Bu otobanlardan genelde Maersk kamyonları da geçiyor. Sıradan insanlar muhtemelen Maersk kamyonlarını görüyorlar fakat bu firmanın soykırımda oynadığı rolü bilmiyor, düşünmüyorlar.

İngiltere’de de Maersk ofislerinde oturma eylemi yaptık. Hem yerel topluluğa, hem Maersk işçilerine yönelik erişim faaliyetleri yürüttük. Yerel toplulukla diyaloğa girdik ve firmanın suç ortaklığı ile ilgili istişarelerde bulunduk. Sabah Maersk ofislerine giren ya da akşam ofislerden çıkan Maersk çalışanları ile görüşen temsilcilerimiz oldu. Bu işçilerin birçoğunun Maersk’in soykırımda oynadığı rolden haberi dahi yoktu. Lojistik firmasında çalıştıklarının tabi ki farkındalar fakat çalıştıkları şirketin silahlar için yedek parça naklettiğini bilmiyorlar.

Dolayısıyla yürüttüğümüz birçok faaliyet, yerel topluluklar ve Maersk çalışanları nezdinde farkındalık yaratmak üzerineydi. Bundan sonraki faaliyetlerimiz ortaya koyduğumuz dört bileşen üzerinden devam edecek. Medya ve söylem stratejimizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki haftalarda farklı makaleler yayınlayacağız, Maersk’in geçmiş savaşlarda emperyal savaş makinelerine nasıl hizmet ettiğini de kapsamlı bir biçimde ortaya koyacağız.

Eylemlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Emek gücüne yoğunlaşan stratejimizi hayata geçirmek için ticaret sendikalarıyla da çalışmayı planlıyoruz. Nakliye Federasyonu ve Liman İşçileri Sendikası’yla da yakın çalışmayı planlıyoruz.

Şehirlerde ve kampuslarde çalışırken, hangi üniversitelerin Maersk ile işbirliği içinde olduğunu daha iyi anlamak istiyoruz. Sonrasında öğrenci ve topluluk hareketlerini organize ederek bu işbirliklerinin sona erdirilmesi için çalışacağız.

Çeviren: Fatih Kıyman

Kaynak: People’s Dispatch’ten Kısaltılarak Çevrilmiştir