Tetiği çeken tek bir el değil

Haber Merkezi

Fail erkekler sokak ortasında ellerini kollarını sallayarak cinayet işliyor. Tetiği çeken tek bir el gibi görünse de atılan her adım, söylenen söz bu cinayetlere giden yolun taşlarını döşüyor. Saray rejimi cezasızlık politikalarıyla failleri cesaretlendiriyor. Şişli’de sabah işe giden 34 yaşındaki Bahar Aksu, üç yıl önce boşandığı Rüstem Elibol ve onun arkadaşları tarafından otomobille kaçırılmak istendi. Ellerinden kurtuldu ama vurularak öldürüldü.

Bahar Aksu adlı kadın dün saat 07.00 sıralarında işe gitmek üzere yola çıktı. Aksu aşçı yardımcısı olarak çalıştığı Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'ndeki otele yaklaştığı sırada bir otomobil yanında durdu. Araçtan çıkan Aksu’nun üç yıl önce boşandığı Rüstem Elibol (37) ile üç arkadaşı kadını zorla araca bindirmek istedi. Araca binmeyen ve yardım isteyen Aksu, kaçmaya çalıştı. Elibol yanında taşadığı ateşli silahla Aksu’yu vurdu. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Elibol ve arkadaşları olay yerinden uzaklaştı. Rüstem Elibol, olayda kullandığı silahla birlikte Kağıthane’de yakalandı. Şüpheliler, S.S. (35) S.Y. (33) ile A.B. (44) Silivri'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan S.Y, sabah saatlerinde kendisinin aracıyla 4 kişi olarak İstanbul'a gezmeye geldiklerini öne sürdü.

Bu sırada şüpheli R.E'nin bir işi olduğunu söyleyerek kendilerini olayın meydana geldiği bölgeye götürdüğünü, burada bir süre beklediklerini, Bahar Aksu'yu gördükten sonra R.E. ile S.S'nin araçtan indiğini, kadını zorla araca bindirmeye çalıştıklarını anlatan S.Y. ‘‘kadının direnmesi üzerine’’ arkadaşının kadını tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçtığını öne sürdü. Bir işyerinin güvenlik kamerası cinayeti kaydetti.

İKİ KEZ ŞİKÂYET ETMİŞ

Bahar Aksu’nun evli olduğu süreçte Rüstem Elibol hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından 2 ayrı müracaatta bulunduğu belirtildi. Elibol’un 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olaya tanık olan Oyuncu Nur Sürer, "Sanatçılar olarak bununla yıllardır mücadele ediyoruz. Böyle bir şeye ilk defa tanık olduk. Bir kadın daha hayattan koparıldı. Gerçekten çok üzgünüm. Bu insanların ömür boyu cezaevinde kalmaları gerekiyor “ dedi.