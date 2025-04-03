Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tetiği dallara takılan tüfeğin ateş almasıyla öldü

Ajans Haberleri
  • 03.04.2025 20:18
  • Giriş: 03.04.2025 20:18
  • Güncelleme: 03.04.2025 20:18
Kaynak: DHA
Tetiği dallara takılan tüfeğin ateş almasıyla öldü

Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde ava çıkan Bahri Dindar (55), tüfeğin tetiğinin dallara takılıp ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Bayramiç'in Korucak köyünde yaşayan Bahri Dindar, sabah saatlerinde oğlu ve yeğeniyle ormana ava gitti. Dindar'ın, av sırasında bir ara yere bıraktığı tüfeği, geri almak isterken tetiğin ağaç dalına takılması sonucu bir anda ateş aldı. Dindar, tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Dindar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol