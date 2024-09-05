TEV üniversite burs başvuruları ne zaman başlıyor? TEV bursuna nasıl başvurulur? TEV bursu başvuru şartları nelerdir?

Üniversitelerde 2024/2025 Eğitim Öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de burs başvuruları. TEV bursu, burs veren vakıflar ve kurumlar arasında öne çıkan vakıflar arasında yer alıyor.

TEV BURSU BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Atatürk ilkelerine bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan, üniversite öğrencilerine eğitim bursu veren TEV'in burs başvuru tarihi de belli oldu. TEV bursu başvuru tarihi 16 Eylül 2024 -11 Ekim 2024 arasındadır.

TEV BURSUNA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar TEV internet sayfasından TEV Burs Başvuru Formu'nu doldurmalıdır. Burs başvuru sürecinizi takip edebilmeniz için GSM numaranızı girmeniz gerekir. Yeni oluşturulacak şifreniz telefon numaranıza SMS yoluyla gönderilecektir.

TEV BURSU'NA BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

T.C. vatandaşı olmak,

Maddi desteğe ihtiyacı olmak,

Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan ve geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)

TEV BURSU'NA KİMLER BAŞVURAMAZ?

Açıköğretim öğrencileri, vakıf üniversitesi öğrencileri, ikinci üniversiteyi okuyanlar, 25 yaşından büyükler, hükümlüler, yüz kızartıcı disiplin cezası alanlar, genel ortalaması 2.4'ün altında olanlar TEV bursu için başvuruda bulunamaz.

TEV BURSU KAÇ AY ÖDENİR?

Burslar, ekim-haziran ayları arası (9 ay) ödenmektedir.

TEV BURSU KAÇ LİRA?

TEV 2024-2025 öğretim yılında yükseköğrenim bursu aylık 4.500 TL'dir.