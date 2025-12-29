Tevatür Ne Demek? Tevatür Nedir, Ne Anlama Gelir?

“Tevatür ne demek?” sorusu özellikle son dönemlerde hem günlük konuşmalarda hem de sosyal medyada sık sık karşımıza çıkıyor. Türkçe kökeni Arapçaya dayanan bu kelime, özellikle haberleşme, bilgi aktarımı ve rivayet kültürü söz konusu olduğunda sıkça kullanılan önemli terimler arasında yer alıyor. Bu yazıda tevatür kelimesinin anlamı, sözlük açıklaması, dini literatürde anlamı ve günlük hayattaki kullanımı hakkında merak edilen tüm soruları detaylı ve anlaşılır şekilde ele alıyoruz.

TEVATÜR NEDİR? SÖZLÜK ANLAMI

Tevatür, sözlükte “bir haberin veya bilginin birçok kişi tarafından aktarılması ve yayılması” anlamına gelir. Bir bilginin farklı kişiler tarafından birbirinden bağımsız şekilde aktarılması ve bu aktarımın yaygınlaşması durumu tevatür olarak adlandırılır. Bu nedenle tevatür, genellikle “çok kişi tarafından söylenen ve doğruluğu güçlenen bilgi” olarak kabul edilir.

TEVATÜR KELİMESİNİN KÖKENİ

Kelime Köken Anlam Tevatür Arapça Art arda gelmek, yayılmak, yaygınlaşmak

Kelime Arapça “vetere” kökünden gelir ve “arka arkaya gelme, peş peşe aktarma” anlamı taşır.

DİNİ LİTERATÜRDE TEVATÜR NE DEMEK?

İslam literatüründe tevatür, bir haberin çok sayıda güvenilir kişi tarafından aktarılması ve bu nedenle doğruluğunun kabul edilmesi anlamına gelir. Bu tür rivayetlere “mütevatir haber” denir. Tevatür, hadis ilminde ve dini bilgi aktarımında önemli bir terim olarak kabul edilir.

GÜNLÜK HAYATTA TEVATÜR NASIL KULLANILIR?

Günlük dilde tevatür, çoğu zaman “dolaşan haber”, “çok konuşulan bilgi”, “yaygın söylenti” anlamında kullanılır. Ancak unutulmaması gereken nokta, tevatürde bilginin birçok kişi tarafından aktarılmış olmasıdır.

Tevatür Kelimesine Örnek Cümleler

“Bu konu hakkında toplumda güçlü bir tevatür dolaşıyor.”

“O olayla ilgili bilgiler tevatür yoluyla yayıldı.”

“Söylenenlerin bir kısmı sadece tevatürden ibaret olabilir.”

Tevatür dini bir terim mi?

Evet. Dini literatürde birçok güvenilir kişi tarafından aktarılan ve doğruluğu kabul edilen rivayetleri ifade eder.

Tevatür ile söylenti aynı şey mi?

Her söylenti tevatür değildir. Tevatürde bilgi birçok kişi tarafından farklı kaynaklarla aktarılmış olmalıdır.

Tevatür kelimesi nereden gelir?

Arapça kökenlidir ve “arka arkaya gelmek, peş peşe yayılmak” anlamını taşır.

Tevatür, hem sözlük anlamı hem dini kullanım alanı hem de günlük hayattaki yerleşik kullanımıyla Türkçe içinde önemli ve güçlü bir kelimedir. Bir bilginin çok kişi tarafından aktarılması, onun toplum içinde güçlü ve yaygın hale gelmesini sağlar. Bu nedenle “tevatür ne demek?” sorusunun yanıtı yalnızca bir tanımdan ibaret değildir; aynı zamanda bilginin gücünü, yayılma biçimini ve toplumsal etki alanını da anlatır.