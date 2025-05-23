Tevfik Göksu Bilal’le işbirliği yapacak

İstanbul’daki Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu, yine tartışma yaratacak yetkiler aldı. Esenler Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı oturumuna iki teklif sunuldu.

Tekliflerden birinde, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı oğlu Bilal Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı Dünya Etnospor Konfederasyonu ile işbirliği protokolü imzalanması yer aldı. Belediye Meclisi’me sunulan teklifte, “Dünya Etnospor Konfederasyonu ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek üzere iş birliği protokolü yapılabilmesi için Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Yaşar'a ayrı ayrı imza yetkisi verilmesi” istendi.

Ayrıca “Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından, bu yıl 22-25 Mayıs 2025 tarihlerinde 7’ncisi gerçekleşen Etnospor Kültür Festivali’nde Esenler’de yaşayan gençlerin geleneksel sporlar ve oyunlarını tanımaları, geleneksel sanatlar, gastronomi ve dünya gelenekleri ile birçok alanda farklı deneyimler yaşamalarını sağlamak amacıyla festivalde yer alacağının” da ifade edildiği teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

AKP’Lİ MECLİS ÜYESİNE KIYAK

Belediye Meclisi’nde görüşülen bir diğer teklif ise Yeşilay’ın Esenler Şubesi’yle ilgili oldu. Teklifte, başkanlığını AKP’li Meclis Üyesi Zühre Bektaş ile Esenler Belediyesi’nin işbirliği protokolü imzalayacağı ifade edildi.

“Esenler Yeşilay Şubesi ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek üzere iş birliği protokolü yapılabilmesi ile ilgili süreçlerin yürütülebilmesi için Esenler Belediyesi’ni temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi olarak Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kamil Ayata 'ya ayrı ayrı imza yetkisinin verilmesi…” şeklindeki teklif ise oy birliğiyle kabul edildi.