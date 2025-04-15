Tevfik Göksu evrakları kaçırdı!

Sayıştay, AKP’li Tevfik Göksu’nun yönettiği Esenler Belediyesi’ni 2021 yılından bu yana denetlemiyor. Belediye Meclisi tarafından kurulan Denetim Komisyonu’nun da görevini yapmasını engellendi, belediye yöneticileri komisyondan evrak ve dosyaları kaçırdı.

Denetim Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Arzu Yazan, Denetim Komisyonu raporuna karşı şerh hazırladı. Bir ihale dosyasının bile kendisine sunulmadığını vurgulayan Yazan şerhinde, “Denetim Komisyonu toplantılarında talep ettiğim hiçbir evrak tarafıma teslim edilmemiş, taleplerim gerekçesiz reddedilmiştir. Gerçekleştirdiğimiz kısa süreli toplantılar yalnızca şifahen görüşme niteliğine sahip olup, denetim komisyonunun yasa gereği çalışmasına imkan verilmemiştir. Denetim toplantısında yalnızca tarafıma hali hazırda Kasım 2024 meclisinde dağıtılan belediye bütçesi verilmiş, 2 sayfalık mizan tablosu, belediye borçlarını gösterir tek sayfalık excell tablosu gösterilmiş, bu evrakların suretleri veya fotoğraf çekmem engellenerek yalnızca el yazısı ile not almam istenilmiştir” ifadelerini kullandı.

HİÇBİR DOSYA PAYLAŞILMADI

“Denetim komisyonu boyunca talep ettiğim hiçbir evrak tarafımla paylaşılmayarak Denetim Komisyonu çalıştırılmamıştır” diyen CHP’li Yazan Belediye Meclis toplantısında yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

“Denetim Komisyonu’na seçildim. Belediye Kanunu çok açık hükümlere sahip. Tahsis edilen odada dosyalarını müdürlüklerden isteyip incelersiniz. Ancak ne bir ihale dosyası ne de bir doğrudan temin dosyası benimle paylaşılmadı. Bir dosyayı bile benimle paylaşmayarak neyi amaçladılar? O dosyalarda neyi görmemden çekindiler?”