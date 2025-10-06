Tevfik Göksu, millet bahçesi alanını satıyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde düzenlediği bir mitingde ilk kez ‘millet bahçeleri’ vaadini dile getirmişti. Erdoğan bu bahçeler için “Yatıp yuvarlanacaksınız” demiş ve ardından bazı kentlerde millet bahçesi açılmıştı.

Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu ise tepki çekecek bir adım attı. Esenler Belediye Meclisi’ni Ekim ayı oturumunda sunulan komisyon raporunda, Oruçreis Mahallesi’ndeki 17 bin metrekare büyüklüğündeki “millet bahçesi alanının” Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nda satılacağı belirtildi. Bu satış işleminin karşılığında Esenler Belediyesi’ne ait şirketlerin 511,2 milyon TL’lik borcunun silineceği açıklandı.

Ayrıca belediyenin 1,1 milyar TL değerindeki taşınmazları da prim borçları karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilecek.

Teklif CHP’lilerin itirazına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

CHP’li Meclis Üyesi Arzu Yazan ise yaptığı açıklamada, “Söz konusu devir işlemleri, yalnızca teknik bir mülkiyet aktarımı değildir. Bu taşınmazlar, milletin alın teriyle yaratılmış, kamu yararına tahsis edilmiş, halkın ortak malıdır. Kamu yararını zedeleyen, halkın malını halktan kaçıran hiçbir oldu bittiyi kabul edemeyiz. Kamu malı, siyasi iktidarın keyfî tasarruf alanı değildir. Karara katılmıyoruz, reddediyoruz” dedi.