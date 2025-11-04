Tevfik Göksu, Ülkü Ocakları’yla protokol imzalayacak

AKP’li Tevfik Göksu’nun yönettiği Esenler Belediyesi yine tartışma yaratacak bir karara imza attı.

Esenler Belediye Meclisi’nin Kasım ayı oturumuna Hukuk Ve Temel Haklar- Kadın ve Aile Müşterek Komisyonu’nun teklifi sunuldu. Teklifte, Belediye’nin Ülkü Ocakları ile protokol imzalayacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan özellikle gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerine katkıda bulunmak, milli ve manevi değerlere bağlılıklarını güçlendirmek, zararlı alışkanlıklardan korunmalarını sağlamak ve bu alanlarda Belediyemiz ile Ülkü Ocakları Kültür ve Eğitim Vakfı arasında bir işbirliği oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla Belediyemiz tarafından gençlerimize yönelik ücretsiz sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi ve eğitimler verilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, Ülkü Ocakları Kültür ve Eğitim Vakfı ile Belediyemiz arasında iş birliği protokolü yapılması gerekmektedir.”

CHP grubunun itirazına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu'na protokol imzalama yetkisi verildi.

‘ÜLKÜ OCAKLARI’NA KAÇ PARA AKTARILACAK?’

CHP’li Meclis Üyesi Arif Efe Avcı yaptığı konuşmada karar tepki göstererek, “Görev süremiz boyunca Esenler Belediye Meclisi’ne sunulan gençlik politikalarına ilişkin teklifler arasında, ne yazık ki bu önerinin gençler açısından en sakıncalı olanlardan biri olduğunu düşünüyoruz” dedi. Avcı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Geçmişinde çeşitli suçlarla anılmış, şiddet ve ayrımcılık içeren eylemlerle gündeme gelmiş Ülkü Ocakları Derneği, çocuklarımıza ve gençlerimize eğitim vermesinin uygun olmadığı kanaatindeyiz. Ayrıca raporda görmediğimiz bir şey var bu eğitime ne kadar para aktarılacak hizmet için verilen vergilerden kaç TL’sini Ülkü Ocakları'na vereceksiniz? Bu iş birliği adı altından kaç milyon aktaracaksınız? Bunu bize açıklayın! Sizin amacınız burada Ülkü Ocakları'na para aktarmak!

Bu nedenle, gençlerin eğitim süreçlerinde şiddetle, ayrımcılıkla veya nefret diliyle anılan yapılardan ziyade Atatürkçü Düşünce Derneği ya da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden, eğitimde eşitliği ve bilimsel düşünceyi önceleyen kuruluşlarla iş birliği yapılmasının Esenler gençliği için daha yararlı olacağına inanıyoruz.”

‘SİYASİ HAREKETLE BAĞLANTILI BİR YAPI’

CHP Esenler İlçe Başkanı Kemal Şahin ise yaptığı açıklamada, “Ülkü Ocakları Kültür ve Eğitim Vakfı, doğrudan bir siyasi hareketle bağlantılı bir yapıdır. Bu vakıfla Esenler Belediyesi arasında yapılacak iş birliği protokolü, belediyenin kaynaklarının partizan amaçlarla kullanılmasına kapı aralayabilir. Bu, hem belediye yönetiminde tarafsızlık ilkesine, hem de kamu kaynaklarının adil kullanımı anlayışına aykırıdır” dedi.

“Belediyemiz, Esenler’deki tüm gençlerin ortak geleceği için tarafsız projeler üretmeli, hiçbir dernek, vakıf veya ideolojik oluşumu ayrıcalıklı hale getirmemelidir” ifadelerini kullanan Şahin açıklamasına şöyle devam etti:

“Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, belediyenin parti organı gibi değil, halkın tamamını temsil eden bir kamu kurumu olarak çalışmasını savunuyoruz. Bu tür protokoller, toplumda ayrışmayı derinleştirir, belediyenin güvenilirliğini zedeler. Esenler halkının vergileriyle yönetilen belediyemizin kaynakları, tek bir ideolojinin değil, tüm Esenler’in ortak yararı için kullanılmalıdır.”