Tevfik Göksu’nun kayınbiraderi de yargılanıyor: Sait Bey Sitesi davasının 5’inci duruşması görülecek

HABER MERKEZİ



Maraş merkezli 6 Şubat depreminde Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kentsel dönüşümle yapıldığı halde yıkılan Sait Bey Sitesi'nde 44 kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi akademisyene bilirkişi raporu hazırlatıldı.

Birçok usulsüzlüğün sıralandığı raporda, “Binaya, inşası sonrasında projelerinde bulunmayan işlemler yapılmıştır. Binanın taşıyıcı sistemini olumsuz etkilemiştir” denildi.

Soruşturma sonunda Sehay Yapı Denetim şirketi sahibi Halil Yıldız, AKP’ye yakınlığıyla bilinen sitenin müteahhidi Hasan Çam, şantiye şefi şüpheli Halil İbrahim Us, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız ile yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yıldız hakkında 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ancak yargılama sürerken yeni bir bilirkişi raporu hazırlatıldı.

Turgay Çoşgun, Cihan Öser, Mücteba Uysal, Hakkı Ekşi ve Barış Sayın tarafından hazırlanan 15 Temmuz 2024 tarihli raporda göre, sadece Hasan Çam asli kusurlu bulundu.

SESSİZ SEDASIZ TAHLİYE

Şantiye şefleri Murat Kaş ve Halil İbrahim Us ile sanıklar Sehay Yapı Denetim firmasının yetkilisi Halil Yıldız ile uygulama denetçisi Yavuz Kaygısız’ın için ise “Görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğinin kesin nitelikte söylenemeyeceği, bu nedenle de teknik açıdan herhangi bir kusur atfedilemeyeceği, görüş ve kanaatine varıldığı” ifade edildi.

Raporun ardında Maraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Temmuz’da Halil Yıldız ile uygulama denetçisi Yavuz Kaygısız’ın adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi.

GÖKSU’NUN AKRABASI ÇIKMIŞTI

Sessiz sedasız serbest bırakılan Sehay Yapı Denetim firmasının yetkilisi Halil Yıldız’ın Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu’nun akrabası olduğu ortaya çıkmıştı. Halil Yıldız, Tevfik Göksu’nun eşi Hacer Yıldız’ın kardeşi.

İddialara göre ise Tevfik Göksu, kayınbiraderi Halil Yıldız için devreye girdi ve tahliye edilmesini sağladı. Ayrıca Halil Yıldız’ın avukatlığını da eski AKP Kahramanmaraş İl Başkanı Metin Doğan yapıyor.

Sait Bey Sitesi davasının beşinci duruşması, 27 Eylül Cuma günü saat 09.30’da Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.