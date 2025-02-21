Tevriz Dora davasında bilirkişi raporu beklenecek

Haber Merkezi

Adana'da 3,5 yaşındaki Tevriz Dora’nın ölümüne dair 3 polisin yargılandığı davanın duruşmasında bilirkişi raporunun beklenmesine karar verildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 11 Ekim 2015 tarihinde, Ankara Gar Katliamı'nın yıl dönümü dolayısıyla yapılan protesto eylemleri sırasında annesi Kamile Dora’nın kucağındayken vurulan 3 buçuk yaşındaki Tevriz Dora’nın ölümüne dair açılan dava sürüyor. Tutuksuz yargılanan polisler A.Ü., Ö.G. ve S.T. hakkında "olası kastla adam öldürme" ve "yaralama" suçlamalarıyla açılan davanın 6'ncı duruşması, Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Anne Kamile Dora ve baba Azem Dora duruşmaya katıldı. Yine taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Polis A.K. tanık olarak dinlendi. A.K., avukat Yasemin Dora Şeker'in olayın nasıl yaşandığına dair sorularına, "A.Ü. araç tepesinde havaya ateş açtı ancak elinde hangi silah vardı göremedim. Araç büyük olduğu için sokağa giremezdik. Sokak lambaları genellikle olay günleri patlatılır, o gün de patlatılmıştı. Karanlıktı" şeklinde yanıt verdi.

Mahkeme heyeti, olaya dair görüntülerin bilirkişiler tarafından incelenmesi ve rapor hazırlanması için duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.