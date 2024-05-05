Texas'ta aşırı yağışların yol açtığı taşkın nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin Texas eyaletinde aşırı yağışlardan dolayı taşan nehirler nedeniyle Houston civarında mahsur kalan birçok kişinin kurtarıldığı, binlerce vatandaşın da tahliye edildiği belirtildi.

Eyaletin en büyük şehirlerinden Houston civarında 12 nehir göstergesinin büyük sel aşamasına ulaştığı kaydedildi.

Eyalette nisan başından beri şiddetli yağmurlar etkili olurken, Meksika Körfezi'nden gelen bir düzine kasırga ve dolu şeklindeki hava olaylarına da şahit olundu.

Eyalet Acil Yönetim Koordinatörü Emmitt Eldridge, CNN’e, Houston’ın kuzeyinde 200 evin zorunlu olarak tahliye edildiğini belirterek, sudan en az 58 kurtarma olayı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Eldridge, "Bölgede beklenen ilave yağışlar nedeniyle çok daha fazla su taşmaları görmeyi bekliyoruz." dedi.