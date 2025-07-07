Texas’ta etkili olan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 82’ye yükseldi

ABD, (DHA) - ABD’nin Texas eyaletinde meydana gelen sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 82’ye ulaştığı açıklandı.

ABD’nin Texas eyaletine bağlı Kerr ilçesinde 4 Temmuz’da başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 82’ye ulaştı. Texas Valisi Greg Abbott, eyalet genelinde 41 kişinin kayıp olduğunu ve bu sayının artabileceğini belirtti. Yerel yetkililer, afet bölgesinde yaklaşık 50 bin kişinin bulunduğunu ve arama kurtarma ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını bildirdi.

Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Ulusal Hava Durumu Servisi’ni (NWS) felaket öncesinde yeterli uyarı yapmamak ve doğru tahminlerde bulunmamakla eleştirdi. Bölge Yargıcı Rob Kelly, yaklaşık 6 yıl önce sel uyarıları için siren tabanlı bir sistem kurulmasının gündeme geldiğini, ancak yüksek maliyetler nedeniyle bu projenin hayata geçirilemediğini kaydetti.

TRUMP, KERR İLÇESİNİ AFET BÖLGESİ İLAN ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Texas'ta yaşanan selde 82 kişinin hayatını kaybettiği Kerr ilçesini afet bölgesi olarak tanımlayan beyanname imzaladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Texas’ın Kerr ilçesinde cesur ilk müdahale ekiplerimizin ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklara hızla erişebilmesi için büyükbir afet ilanı imzaladım” dedi.

Sel felaketini ‘tarifsiz bir trajedi’ olarak tanımlayan Trump, bölgede çok sayıda ailenin yakınlarını kaybettiğini ve hala ulaşılamayan kişiler olduğunu vurguladı. Trump, federal hükümetin Texas eyalet yönetimi ve diğer yetkililerle yakın iş birliği içinde olduğunu belirterek, şu ana kadar afet bölgesinde yaklaşık 850 kişinin kurtarıldığını aktardı.

Trump, cuma günü bölgeyi ziyaret edeceğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Texas'ta meydana gelen selden görüntüler

- Texas'ta nehir suyunun yükselmesinin hızlandırılmış görüntüsü