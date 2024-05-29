Texas’ta şiddetli fırtına: 1 ölü

ABD’nin Texas eyaletinin kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli fırtınada 1 kişi hayatını kaybederken Texas, Kentucky ve diğer eyaletlerde 713 bin ev ve iş yerine elektrik verilemedi.

ABD’nin Texas eyaletinin kuzeydoğusunu şiddetli fırtınalar vurdu. Şiddetli fırtınada rüzgarın saatteki hızı 123 kilometreyi bulurken hafta sonu etkili olan fırtınada evinde çalıştığı sırada inşaat alanında çökme yaşanması sonucu bir gencin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yetkililer, Texas eyaleti de dahil 7 eyalette 24 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı. Eyalete bağlı Dallas kentinde şiddetli yağış nedeniyle sokaklar sular altında kalırken ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Texas, Kentucky ve diğer eyaletlerde de elektrik kesintileri yaşanırken 713 bin ev ve iş yerine elektrik verilemedi. Dallas-Fort Worth bölgesinde elektriksiz 397 bin fazla iş yerine elektrik verilemediği ve kesintinin en çok yaşandığı bölge olduğu kaydedildi.

Şiddetli yağış ve fırtınanın bugün de Oklahoma ve Texas’ta etkili olması bekleniyor. Bugün ve yarın Montana’nın doğusu, Wyoming ve Colorado’nun kuzeydoğusunda gök gürültülü fırtınaların görülmesi ve ardından Nebraska, Kansas, Oklahoma ve Texas’ın kuzeyine doğru ilerlemesi bekleniyor.