Texas’taki sel felaketinde ölü sayısı 104’e yükseldi

ABD’nin Texas eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 104’e yükseldiği açıklandı.

ABD’nin Texas eyaletindeki sel felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen sel felaketinde "Camp Mystic" adlı bir yaz kampının su altında kalması sonucu 27 kampçı kız çocukları ve 1 kamp danışmanı hayatını kaybederken kampta kaybolan 10 kişinin bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Selde can kayıplarının büyük çoğunluğunun Kerr County’e bağlı nehir kenarında bulunan Kerrville kenti ve "sel geçidi" olarak adlandıran Texas Hill Country bölgesinde olduğu kaydedildi. Kerr County Şerifi Larry Leitha açıklamasında, bölgede yaşanan selde hayatını kaybeden 28’i çocuk 84 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve 11 kişinin kayıp olduğunu aktardı. Kerr County’e komşu Travis County’de 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin kaybolduğu, Burnet County’de ise 4 kişinin öldüğü 2 kişiden haber alınamadığı, Kendall County’de 6 can kaybı, Williamson County’de 2 ölü, 1 kayıp ve Tom Green County’de ise 1 can kaybı rapor edildi.