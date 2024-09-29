Tez-Koop-İş Sendikası'nın olağanüstü genel kurulunda 'Türk-İş' kararı

Tez-Koop-İş Sendikası'nın olağanüstü genel kurulunda, Türk-İş'te kalma kararı çıktı.

Tez-Koop-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, sendikanın olağanüstü genel kurulunun Türk-İi üyeliğinden ayrılma gündemiyle Ankara'da yapıldığı belirtildi.

Söz konusu gündem maddesinin tüm şube başkanları ve söz alan delegelerin konuşmaları ve görüş alışverişinde bulunmasıyla tartışıldığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel Kurulda, yönetim kuruluna yetki verilmemesi hususunda fikir birliğine varılırken, ortak eğilim şu şekilde oluştu. TÜRK-İŞ, Türkiye işçi sınıfı ve sendikal mücadelesinin ayrılmaz bir parçası, güçlü bir aktörü ve tarihi bir örgütüdür. Tez-Koop-İş Sendikasının örgütlü olduğu iş yerlerinde Konfederasyona bağlı sendikalar tarafından örgütleme çalışmaları yapılması ve TÜRK-İŞ Disiplin Kurulunun yanlı kararı tarih boyunca büyük bir hata olarak anılacaksa da TÜRK-İŞ'in sınıf mücadelesindeki rolünü yadsımak mümkün değildir.

Tez-Koop-İş Sendikasının TÜRK-İŞ'ten ayrılması, TÜRK-İŞ Disiplin Kurulu tarafından verilen haksız, hukuksuz ve objektif olmaktan tümüyle uzak karara bir yanıt olmayacak; diğer yandan TÜRK-İŞ'e, TÜRK-İŞ üyesi mücadeleci sendikalara ve Türkiye işçi sınıfına zarar verecektir. Yapılan haksızlıklara rağmen, Tez-Koop-İş Sendikasının şiarı, 'İnadına TÜRK-İŞ, İnadına Tez-Koop-İş, İnadına Mücadele' olmalıdır. Tez-Koop-İş Sendikası, alınan kararlar doğrultusunda 60 yılı aşkın süredir olduğu gibi bugünden sonra da mücadelesinin asıl muhatabının kim olduğunu bilerek; geçmişten bugüne eylemlerinin örgütleyicilerine, grevlerinin gözcülerine, ekonomik, politik ve toplumsal kazanımlarımızı ilmek ilmek ören üyelerine karşı sorumluluğunun bilinciyle TÜRK-İŞ bünyesinde mücadelesini sürdürecektir."