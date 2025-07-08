Tez-Koop-İş Sendikası Samsun şubesinden grev hazırlığı

Tez-Koop-İş sendikası Samsun şubesi Karadeniz’de Samsun, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon illerinde eş zamanlı basın açıklaması yaparak hükümet ve TÜHİS yetkililerine grev öncesinde son uyarılarda bulunduklarını ve üretimden gelen güçlerini insanca yaşayabilecekleri bir ücret önerilmemesi ve anlaşma sağlanamaması durumunda hayata geçireceklerini bildirdiler.

Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi Baş Temsilcisi Burak Can, basın açıklamasında şöyle konuştu:

"Artık yeter, sabrımız taştı, biz kamuda çalışan işçiler olarak 2025 yılı Toplu İş Sözleşme sürecinde karşılanmayan taleplerimiz, ücret artışımız ve haklarımız için verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi her fırsatta dile getirdik. Uyardık, çağrıda bulunduk. Dedik ki, geçim derdi büyüdü, bu teklif toplu sözleşme değil, toplu oyalamadır. İşçiyi, emekçiyi açlığa mahkûm etmektir. Ve bugün, eylem planımız doğrultusunda bir adım daha atıyoruz: Alanlardayız, meydanlardayız. Hükümet bizlere yine geçim şartlarına uygun olan, kabul edilebilecek bir teklif sunmamıştır."

Can, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü.

"Meydanlardan bir kez daha sesleniyoruz. Biz emekçiyiz. Biz işçiyiz, biz köle değiliz, biz çalışıyoruz, onlar oyalıyor. Biz üretiyoruz, onlar görmezden geliyor. Taleplerimiz duyulana kadar, haklarımız teslim edilene kadar, emek mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Geçinemiyoruz, zordayız. Eylemse eylem, grevse grev. Gerçekleri görmek istiyorsanız TÜİK’in verilerine değil, işçinin boş tenceresine bakın. Ülkemizde vergi yükü işçinin, emekçinin sırtına bildirilmiş. Maaşlarımız daha cebimize girmeden yüzde 27'si eriyor. Sadaka değil hakkımızı istiyoruz. Kuru vaat değil, toplu sözleşme hakkı istiyoruz. Adil bir ücret, güvenli bir gelecek istiyoruz. Onurlu bir yaşam talebimizden geri adım atmayacağız. Emeğimizi yok sayanlar işçinin sesini duyana bu kadar susmayacağız. Sokaklardayız, alanlardayız, meydanlardayız" dedi.