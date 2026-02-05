Tez-Koop-İş’ten açıklama: İlk önceliğimiz işçilerin talepleri

Migros Depo işçilerinin eylemleri sürerken şirket masaya oturan Tez-Koop-İş sendikasından açıklama yapıldı. Migros Ticaret A.Ş. ve bağlı 10 No’lu işkolu işyerlerinde yeni dönem toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin 20 Ocak 2026’da başladığı, yürürlük tarihinin 1 Ocak 2026 olarak belirlendiği görüşmeler sürdüğü hatırlatıldı.

TezKoop-İş, daha önce alt işveren üzerinden çalıştırılan depo işçilerinin Migros bünyesine alınmasını “işçilerin hukuki statüsü açısından önemli bir gelişme” olarak değerlendirdi. Depo işçilerinin Migros kadrosuna alınmasıyla kıdemlerine göre yüzde 45-54 arasında zam alacakları kaydedildi. İşten çıkarılan işçiler ile ilgili olarak da işverenle görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Sendika, depo işçilerinin işyeri organizasyonu ve yürütülen faaliyetler itibarıyla 10 No’lu işkolunda devam eden TİS kapsamına girmesiyle ayrım yapılmaksızın TİS’te öngörülen mali ve sosyal haklardan yararlandırılmasına "Hukuki zorunluluktur" dedi. TezKoop-İş’in bu süreci “sendikal rekabet değil, emek ekseninden ele aldığı belirterek “Sendikamız açısından esas olan depo işçilerinin emeğinin korunması, çalışma barışının sağlanması ve kazanılmış haklarının güvence altına alınmasıdır. Sendikamız, bu sorumlulukla hareket etmekte, depo işçilerinin onurlu çalışma koşullarına kavuşmasını, hukuka uygun ve kalıcı çözümlerle güvence altına almayı temel ilke olarak benimsemektedir” dedi. Açıklamada, Migros’la sendika arasında 1972’den bu yana TİS imzalandığı, bir önceki TİS’te yer alan mali ve sosyal haklardan bazıları sıralandı:

• Kıdem süresine bağlı olarak yılda dört aylık ücret tutarında ikramiye,

• Aylık 3.623,94 TL alışveriş yardımı,

• Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa’da çalışanlar için aylık net 2.780 TL, diğer illerde belediye otobüsü rayiç bedelinin 52 katı ulaşım yardımı,

• Aylık deterjan yardımı, Ramazan kolisi, prim uygulaması, yılda bir kez tahsil yardımı.

İdari hükümlerde ise yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, mazeret izinleri, süt izni, geçici iş göremezlik ve disiplin süreçlerinde mevzuatın üzerinde geliştirilmiş hükümlerin yer aldığı ifade edildi.

ENFLASYON + YÜZDE 20

TezKoop-İş, yeni dönem TİS için idari hakların geliştirildiğini, mali haklarda ise üyelerin talepleri ve ekonomik koşullar gözetilerek yıllık enflasyon oranı+ yüzde 20 zammı içeren, kıdem ve unvana bağlı tekliflerin masaya konduğunu belirtti. Mevcut yan hakların da ortalama iki katına çıkarılmasının teklif edildiği açıklandı. Sendika, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak sözleşme için toplu görüşmenin sürdüğünü ve TİS’in hukuken yararlanma koşullarını sağlayan sendika üyelerini kapsayacağını kaydetti.