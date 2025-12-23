Tezler, çalışmalar ilana yazıldı: Şırnak Üniversitesi’nde her ilan bir kişi için özel açılmış

Şırnak Üniversitesi’nde 17 Aralık 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan akademik kadrolarla ilgili ilan dikkat çekti. Kadrolarda aranan şartların neredeyse tamamı bir kişiyi işaret ediyor. 17 Aralık’ta açılan ilanların son başvuru tarihi 31 Aralık 2025 oldu.

Şırnak Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojileri bölümü Makine Programı için açılan Doçent kadrosunda, “Lisans, lisansüstü eğitimlerini ve doçentlik unvanını Makine Mühendisliği bilim alanından almış olup, ‘Titreşim kontrolü ve PID tabanlı kontrol sistemleri’ konularında bilimsel çalışmaları olmak” şartı arandı. Aynı fakültede doçent unvanlı doktor öğretim üyesi Abdullah Turan’ın bu konu başlıklı çalışması bulunuyor.

TEZ BAŞLIKLARI KOŞUL OLMUŞ

İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri bölümü Din Felsefesi anabilim dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için “İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak; Din Felsefesi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak; 17. ve 19. yüzyıl filozoflarının teoloji, antropoloji ve din eleştirisine ilişkin akademik çalışmalar yapmış olmak” özel şartı arandı. Aynı bölümde araştırma görevlisi olan Kibar Gürbüz’ün “Spinoza’nın din eleştirisi” ve “Feuerbach’ta antropolojik teoloji ve etkileri” başlıklı yüksek lisans ve doktora tezi bulunuyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik bölümü için açılan Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için aranan şartlarda, “Doktorasını müzik eğitimi alanında yapmış olmak; bağlama eğitiminde egzersiz ve uyarlamaların önemi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak” ifadeleri yer aldı. Araştırma görevlisi olan Görkem Kaya’nın “Bağlama/saz için yazılmış etüt incelenmesi” başlıklı tezi bulunuyor.

ÇALIŞMA BAŞLIĞI ŞARTA DİREKT YAZILMIŞ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümü, İlk ve Acil Yardım anabilim dalı için açılan Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda, “Hemşirelik lisans mezunu olup Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak ve doğum ve kadın sağlığı alanında çalışmaları olmak” şartı arandı. Öğretim görevlisi olan Kübra Akcan’ın “Doğumda Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları” ve “Kinezyolojik bantlama, mobilizasyon ve solunum egzersizinin sezaryen sonrası ağrı ve konfora etkisi” başlıklı akademik çalışmaları var.

Silopi Meslek Yüksekokulu, Finans Bankacılık ve Sigortacılık bölümü, Bankacılık ve Sigortacılık anabilim dalı için açılan Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için “Katılım bankacılığı alanında çalışmalar yapmış olmak” şartı arandı. Bölümde öğretim görevlisi Kamuran Yıldız’ın “Katılım Bankacılığı Penceresi” çalışması var.

Şırnak Meslek Yüksekokulu, Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik bölümü için duyurusu yapılan Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda da “Çatışma çözme becerileri üzerine çalışmalar yapmış olmak” şartı arandı. Aynı bölümde öğretim görevlisi olan Fehime Konur Tekeş’in “Kadın futbolcuların çatışma çözme becerileri” tezi bulunuyor.