TFF 1. Lig 11. Hafta hakemleri açıklandı: Kimler görev alacak?

Merakla beklenen açıklama geldi. TFF 1. Lig’in 11. haftasında görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesindeki Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından duyuruldu. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar, kritik puan savaşına girerken saha hakemleri de bu önemli haftada görev başında olacak. Peki bu karşılaşmalarda hangi hakemler görev alacak? Aşağıda maç-maç hakem listesi, maç programı ve önemli notlarla karşınızda.

11. HAFTA MAÇ PROGRAMI VE HAKEM LİSTESİ

24-26 Ekim 2025 tarihleri arasında oynanacak maçlara göre hakem atamaları şöyle: (Bilgi, MHK’nin resmi duyurusundan alınmıştır)

Tarih / Saat Karşılaşma Hakem 24 Ekim Perşembe – 16.00 Erzurumspor – Eminevim Ümraniyespor Oğuzhan Aksu 24 Ekim Perşembe – 20.00 Özbelsan Sivasspor – Atakaş Hatayspor Ömer Tolga Güldibi 25 Ekim Cumartesi – 13.30 SMS Grup Sarıyer – Manisa FK Burak Olcar 25 Ekim Cumartesi – 13.30 Adana Demirspor – İmaj Altyapı Vanspor Süleyman Bahadır 25 Ekim Cumartesi – 16.00 Atko Grup Pendikspor – Serikspor Direnç Tonusluoğlu 25 Ekim Cumartesi – 19.00 Sakaryaspor – Ankara Keçiörengücü Yunus Dursun 26 Ekim Pazar – 13.30 Bandırmaspor – Esenler Erokspor Batuhan Kolak 26 Ekim Pazar – 16.00 Arca Çorum FK – Bolu Spor Muhammet Ali Metoğlu 26 Ekim Pazar – 16.00 Amed Sportif Faaliyetler – İstanbulspor Ömer Faruk Turtay 26 Ekim Pazar – 19.00 Sipay Bodrum FK – Alagöz Holding Iğdır FK Alper Akarsu

Hakem atamaları nasıl yapılır?

Hakem atamaları, TFF bünyesindeki MHK tarafından yapılır. Hafta boyunca oynanacak lig maçları için hakemler belirlenir ve resmi olarak duyurulur. Bu süreçte hakemlerin performansı, hangi takımlarda görev yaptıkları, önceki maç değerlendirmeleri gibi faktörler göz önüne alınır.

Hakem değişikliği olabilir mi?

Evet, maç öncesinde veya çok nadiren maç sırasında hakem değişikliği gerçekleşebilir. Özellikle hakem raporlarında yer alan sakatlık, görev alamama gibi durumlar ortaya çıkarsa, yedek hakemler devreye girer.

Hakemlerin görev aldığı maç takibi nereden yapılır?

Hakem ve maç görevlileri listesi genellikle TFF’nin resmi web sitesi ve yetkili spor haber sitelerinde yayınlanır. Bu bilgiler maç öncesinde kamuoyuyla paylaşılır. Örneğin bu hafta 11. haftada görev alacak hakemlerin listesi resmi olarak duyurulmuştur.