TFF 1. Lig 11. Hafta hakemleri açıklandı: Kimler görev alacak?

TFF 1. Lig’in 11. haftasında hangi hakemler görev yapacak? Maç saatleri ve hakem listesi haberimizde.

  • 23.10.2025 16:49
  • Giriş: 23.10.2025 16:49
  • Güncelleme: 23.10.2025 16:49
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: AA

Merakla beklenen açıklama geldi. TFF 1. Lig’in 11. haftasında görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesindeki Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından duyuruldu. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar, kritik puan savaşına girerken saha hakemleri de bu önemli haftada görev başında olacak. Peki bu karşılaşmalarda hangi hakemler görev alacak? Aşağıda maç-maç hakem listesi, maç programı ve önemli notlarla karşınızda.

11. HAFTA MAÇ PROGRAMI VE HAKEM LİSTESİ

24-26 Ekim 2025 tarihleri arasında oynanacak maçlara göre hakem atamaları şöyle: (Bilgi, MHK’nin resmi duyurusundan alınmıştır)

Tarih / SaatKarşılaşmaHakem
24 Ekim Perşembe – 16.00Erzurumspor – Eminevim ÜmraniyesporOğuzhan Aksu
24 Ekim Perşembe – 20.00Özbelsan Sivasspor – Atakaş HataysporÖmer Tolga Güldibi
25 Ekim Cumartesi – 13.30SMS Grup Sarıyer – Manisa FKBurak Olcar
25 Ekim Cumartesi – 13.30Adana Demirspor – İmaj Altyapı VansporSüleyman Bahadır
25 Ekim Cumartesi – 16.00Atko Grup Pendikspor – SeriksporDirenç Tonusluoğlu
25 Ekim Cumartesi – 19.00Sakaryaspor – Ankara KeçiörengücüYunus Dursun
26 Ekim Pazar – 13.30Bandırmaspor – Esenler EroksporBatuhan Kolak
26 Ekim Pazar – 16.00Arca Çorum FK – Bolu SporMuhammet Ali Metoğlu
26 Ekim Pazar – 16.00Amed Sportif Faaliyetler – İstanbulsporÖmer Faruk Turtay
26 Ekim Pazar – 19.00Sipay Bodrum FK – Alagöz Holding Iğdır FKAlper Akarsu

Hakem atamaları nasıl yapılır?

Hakem atamaları, TFF bünyesindeki MHK tarafından yapılır. Hafta boyunca oynanacak lig maçları için hakemler belirlenir ve resmi olarak duyurulur. Bu süreçte hakemlerin performansı, hangi takımlarda görev yaptıkları, önceki maç değerlendirmeleri gibi faktörler göz önüne alınır.

Hakem değişikliği olabilir mi?

Evet, maç öncesinde veya çok nadiren maç sırasında hakem değişikliği gerçekleşebilir. Özellikle hakem raporlarında yer alan sakatlık, görev alamama gibi durumlar ortaya çıkarsa, yedek hakemler devreye girer.

Hakemlerin görev aldığı maç takibi nereden yapılır?

Hakem ve maç görevlileri listesi genellikle TFF’nin resmi web sitesi ve yetkili spor haber sitelerinde yayınlanır. Bu bilgiler maç öncesinde kamuoyuyla paylaşılır. Örneğin bu hafta 11. haftada görev alacak hakemlerin listesi resmi olarak duyurulmuştur.

