TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonu yarın başlayacak

Futbolda TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı, yarın Beyaz Grup'taki iki maçla başlayacak.

İki grupta 19'ar takımın mücadele edeceği ligde 2'si doğrudan, 1'i play-off'tan olmak üzere 3 ekip, 1. Lig vizesi alacak. Gruplarında son 4 sırayı alacak 8 takım, lige veda edecek. Normal sezon bitiminde gruplarını lider bitiren takımlar, direkt 1. Lig'e yükselecek. Her grupta lideri takip eden 5'er takım, play-off mücadelesine çıkacak. Play-off'ta iki gruptan finale çıkacak takımlar, 1. Lig'e yükselmek için karşılaşacak.

Ligde ilk santra, Beyaz Grup'ta yarın saat 16.30'daki Ankara Demirspor-Karacabey Belediyespor maçında yapılacak.

İlk yarının 24 Aralık Pazar günü tamamlanacağı ligde, 14 Ocak haftasında başlayacak ikinci devrenin 4 Mayıs Cumartesi günkü müsabakalarla bitirilmesi planlanıyor. Play-off maçlarının tarihi sonra belirlenecek.