TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - Karaman Futbol Kulübü: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Isparta32spor evinde karşılaştığı Arnavutköy Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu.
Hakemler: Mehmet Terece, Baykal Tuna, Şükrü Çavcı
Isparta32spor: Alp Tutar, İsmet Kavuştu (Fırat Aras dk. 46), Efe Can Saçıkara, Yiğithan Güveli, Gürkan Başkan, Mustafa Diler (Eyüpcan Delibalta dk. 88), Emre Can Atilla (Gökmen Aydoğdu dk. 55), Cemal Kızılateş, Muhlis İstemi (Ömer Çiçek dk. 81), Alim Harlak, Zeki Mert Saki (Mehmet Küçükdurmuş dk 46)
Arnavutköy Belediyespor: Oğuz Çalışkan, Abdullah Çelik, Hakan Çinemre (İsmail Tarım dk. 78), Caner Hüseyin Bağ (Kerem Kılıç dk. 78), Talha Bulut (Emre Keskin dk. 61), Cerem Talha Dinçer (Polat Yaldır dk. 68), İrfan Akgün, Oğuz Kocabal, Sirac Susancak, İsmail Hakkı Doğan, Onat Kutay Kurt (Erkul Küçük dk. 77)
Gol: Cerem Talha Dinçer (dk.45) (Arnavutköy Belediyespor)
Sarı kartlar: Mustafa Diler, Gökmen Aydoğdu (Isparta32spor) Sirac Susancak, Oğuz Çalışkan, Emre Keskin (Arnavutköy Belediyespor)