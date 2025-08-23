TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 1 - Kepezspor: 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 1. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında Kepezspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Mustafa Fehmi Gerçeker
Hakemler: Berke Sipahi, Emrah Uluçay, Kaan Kaya
Karacabey Belediyespor: Taha Ayan, Yusuf Ziya Gümüş, Kadir Turhan, Doğanay Kılıç (Ömer Faruk Yücel dk. 81), Abdullah Balıkçı, Atamer Bilgin (Fehmi Güneş dk. 67), Erkan Şentürk, Berke Özgün (Ökkeş Karaoğlu dk. 81), Burak Albayrak, Talha Yünkuş, Tayyip Mevlüt Kaya (Azat Çakar dk. 61)
Kepezspor: Evra Saner Gülal, Volkan Fındıklı, Selim Ay, Kerem Çağatay (Reşat Yavuzay dk. 79), Ahmet Hakan Demirli (Murat Yılmaz dk. 64), Fehmi Koç, Rüstem Yiğit Yıkılmaz (Kadirhan Atagün dk. 86), Furkan Çil, Seyit Niyazi Özcan (Emre Ak dk. 86), Aykut Uluç, Semih Nazım Küçük (Mehmet Gökkaya dk. 79)
Goller: Kadir Turhan (dk. 25) (Karacabey Belediyespor), Murat Yılmaz (dk. 90+4) (Kepezspor)
Sarı kartlar: Yusuf Ziya Gümüş, Niyazi Batuhan Salman (Karacabey Belediyespor)