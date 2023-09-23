TFF 2. Lig: Karaman FK: 0 - 68 Aksaray Belediyespor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Karaman FK sahasında karşılaştığı 68 Aksaray Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Karaman FK sahasında karşılaştığı 68 Aksaray Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Süleyman Soyutürk, Mehmet Ali Vardar, Volkan Esen
Karaman FK: Hayrullah Mert, Alper, Mete, Ahmet Furkan, Şiyar, Nadir (Kadir Kaan dk.74), Özcan, İbrahim Can (Eray dk.90), Ömer Faruk, Berkan Burak, Ahmet Karademir (Oktay dk. 54)
68 Aksaray Belediyespor: Emre, Yasin (Şahin dk. 76), Abdulsamed, Fatih (Alpay dk.63), Efe Niyazi (Serkan dk.76), Doğan (Cihan dk.88), Uğur, Ali, Oğuzhan, Ercan (Emrah dk.63), Osmani
Sarı kartlar: Ahmet Furkan, Nadir, Kadir Kaan, İbrahim Can (Karaman FK), Doğan, Ali, (68 Aksaray Belediyespor)