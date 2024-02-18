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TFF 2. Lig toplu sonuç

Ligde 26. hafta mücadeleleri oynandı

Ajans Haberleri
  • 18.02.2024 16:45
  • Giriş: 18.02.2024 16:45
  • Güncelleme: 18.02.2024 16:45
Kaynak: AA
TFF 2. Lig toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 26. hafta mücadeleleri bugün Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup

Diyarbekirspor-Esenler Erokspor: 3-2

Ankara Demirspor-Bursaspor: 2-0

Altınordu-Adıyaman FK: 2-1

Nazilli Belediyespor-Serik Belediyespor: 0-3

Yeni Mersin İdmanyurdu-Zonguldak Kömürspor: 0-0

Vanspor-1461 Trabzon: 1-0

- Kırmızı Grup

Belediye Derincespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2

Uşakspor-Karaman FK: 0-2

İskenderunspor-Isparta 32 Spor: 2-1

68 Aksaray Belediyespor-Arnavurköy Belediyespor: 1-0

Düzcespor-Etimesgut Belediyespor: 0-1

Denizlispor-Fethiyespor: 0-1

Menemen FK-İnegölspor: 3-1

Somaspor-Kastamonuspor: 1-1

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