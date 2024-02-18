TFF 2. Lig toplu sonuç
Ligde 26. hafta mücadeleleri oynandı
Kaynak: AA
TFF 2. Lig'de 26. hafta mücadeleleri bugün Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Beyaz Grup
Diyarbekirspor-Esenler Erokspor: 3-2
Ankara Demirspor-Bursaspor: 2-0
Altınordu-Adıyaman FK: 2-1
Nazilli Belediyespor-Serik Belediyespor: 0-3
Yeni Mersin İdmanyurdu-Zonguldak Kömürspor: 0-0
Vanspor-1461 Trabzon: 1-0
- Kırmızı Grup
Belediye Derincespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2
Uşakspor-Karaman FK: 0-2
İskenderunspor-Isparta 32 Spor: 2-1
68 Aksaray Belediyespor-Arnavurköy Belediyespor: 1-0
Düzcespor-Etimesgut Belediyespor: 0-1
Denizlispor-Fethiyespor: 0-1
Menemen FK-İnegölspor: 3-1
Somaspor-Kastamonuspor: 1-1
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