TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2023-2024 sezonu planlamaları açıklandı

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2023-2024 sezonu planlamaları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni sezon planlamalarını belirledi.

TFF 2. Lig'de yeni sezon, 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Ligin ilk yarısı 23-24 Aralık tarihlerinde yapılacak 19. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak. 13-14 Ocak 2024'te oynanacak 20. hafta müsabakaları ile ikinci yarının başlayacağı ligde normal sezon ise 4 Mayıs 2024'te son bulacak. TFF 2. Lig'de 23. ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Ligin 2023-2024 sezonunda gruplarda yer alacak takımlar şöyle:

Beyaz Grup: 1461 Trabzon FK, Adıyaman FK, Afjet Afyonspor, Altınordu, Ankara Demirspor, Ankaraspor, Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler, Bitexen Vanspor, Bucaspor 1928, Bursaspor, Diyarbekirspor, Esenler Erokspor, Karacabey Belediyespor, Kırşehir Futbol SK, Nazilli Belediyespor, Serik Belediyespor, Weecoins Kırklarelispor, Yeni Mersin İdmanyurdu, Zonguldak Kömürspor

Kırmızı Grup: 68 Aksaray Belediyespor, Amed Sportif Faaliyetler, Anagold 24 Erzincanspor, Arnavutköy Belediyespor, Belediye Derincespor, Denizlispor, Düzcespor, Etimesgut Belediyespor, Fethiyespor, GMG Kastamonuspor, Iğdır FK, Isparta 32 Spor, İnegölspor, İskenderunspor, Karaman FK, Menemen FK, Sarıyer, Somaspor, Uşakspor

3. LİG'DE SEZON 9-10 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

TFF 3. Lig'de ise 2023-2024 sezonu, 9 ve 10 Eylül'de start alacak. Ligde ilk yarı ise 16-17 Aralık tarihlerinde oynanacak 15. hafta müsabakaları ile sona erecek. 3. Lig'de ikinci devre, 20-21 Ocak'ta yapılacak 16. hafta maçları ile başlayacak ve normal sezon 27 Nisan 2024'te tamamlanacak.

Ligde 4 grupta mücadele edecek takımlar ise şunlar:

1. Grup: 52 Orduspor FK, Aliağa Futbol, Artvin Hopaspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Edirnespor, Gümüşhane Sportif Faaliyetler, İnegöl Kafkas Gençlikspor, Karabük İdmanyurdu, Kepez Belediyespor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Küçükçekmece Sinopspor, Malatya Arguvan, Mardin 1969, Talasgücü Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu

2. Grup: 1954 Kelkit Belediyespor, Amasyaspor FK, Anadolu Üniversitesi, Batman Petrolspor, Bulvarspor, Efeler 09 Spor, Elazığspor, Ergene Velimeşespor, Eynesil Belediyespor, Hacettepe 1945, Karşıyaka, Pazarspor, Sapanca Gençlikspor, Silifke Belediyespor, Turgutluspor

3. Grup: 1922 Konyaspor, Ağrı 1970 Spor, Akhisarspor, Bayburt Özel İdare, Belediye Kütahyaspor, Büyükçekmece Tepecikspor, Darıca Gençlerbirliği, Erbaaspor, Fatsa Belediyespor, Kahramanmaraş İstiklalspor, Karbel Karaköprü Belediyespor, Kuşadasıspor, Osmaniyespor FK, Silivrispor, Sivas Belediyespor, Viven Bornova FK

4. Grup: 23 Elazığ FK, Adana 1954 FK, Alanya Kestelspor, Balıkesirspor, Bergama Belediyespor, Bursa Yıldırımspor, Çatalcaspor, Güneş Holding Çankaya FK, Kahramanmaraşspor, Muş 1984 Muşspor, Nevşehir Belediyespor, Orduspor 1967, Sebat Gençlikspor, Siirt İl Özel İdaresispor, Sultanbeyli Belediyespor, Tokat Belediye Plevnespor

Ayrıca iki ligde de normal sezonun ardından play-off müsabakaları oynanacak. 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle aynı tarihte oynanması gereken TFF 2. Lig 33. hafta müsabakaları ile TFF 3. Lig 26. hafta karşılaşmaları 3 Nisan 2024'te yapılacak.