TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 - Karacabey Belediyespor: 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında karşılaştığı Karacabey Belediyespor’u 2-1 yendi.
Hakemler: Berkay Erdemir, Uğur Başdaş, Melih Kurtuluş
Zonguldak Kömürspor: Ogün Karakaya, Hakan Çevik, Özgür Güler, Mustafa Şengül (Necmi Çoban dk. 87), Ethem Pülgir, Serhat Doğukan Taşdemir (Murat Erdemir dk. 63), Ömer Şahbaş, Fırat Sarı (Yusuf Buğra Koşal dk. 75), Mehmet Gürkan Öztürk, Okan Deniz, Fatih Bektaş
Karacabey Belediyespor: Taha Ayan, Fatih Tultak, Onur Öztonga, Ahmet Memiş, Yusuf Ziya Gümüş, Burak Aydın, Namık Barış Çelik (Mehmet Yanıkara dk. 90), Ömer Faruk Yücel (Tuğkan Kamışoğlu dk. 70), Berke Özgün (Serhat Kot dk. 46), Ali Aydemir (İsmail Düzgün dk. 90), Ersel Aslıyürek
Goller: Mehmet Gürkan Öztürk (dk. 36), Yusuf Buğra Koşal (dk. 90+5) (Zonguldak Kömürspor), Serhat Kot (dk. 66) (Karacabey Belediyespor)
Kırmızı kart: Hakan Çevik (dk. 90) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Fırat Sarı, Mehmet Gürkan Öztürk (Zonguldak Kömürspor), Berke Özgün, Ahmet Memiş, Yusuf Ziya Gümüş (Karacabey Belediyespor)