TFF, 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren geçerli olacak ve FIFA tarafından onaylanan listede şu hakemler yer alıyor:
FIFA HAKEMİ:
- Halil Umut Meler
- Gamze Durmuş Pakkan
- Atilla Karaoğlan
- Kadir Sağlam
- Mehmet Türkmen
- Oğuzhan Çakır
- Cihan Aydın
- Ozan Ergün
- Melek Dakan
- Asen Albayrak
- Hatice Aydın
FIFA YARDIMCI HAKEMİ:
- Ceyhun Sesigüzel
- İbrahim Çağlar Uyarca
- Abdullah Bora Özkara
- Mehmet Emin Tuğral
- Anıl Usta, Fukan Ürün
- Murat Tuğberk Curbay
- Bersan Duran
- Gökhan Barcın
- Murat Altan
- Arzu Görgün
- Merve Turan
- Ayşenur Karakoç
- Esra Arıkboğa
FIFA VİDEO YARDIMCI HAKEM:
- Onur Özütoprak
- Kadir Sağlam
- Atilla Karaoğlan
- Ali Şansalan
- Ömer Faruk Turtay
FIFA FUTSAL HAKEMİ:
- Hakan Tezcan
- Fatma Özlem Tursun
- Uğur Çakmak
- Ayberg Öz
- Muhammed Furkan Sağlam
FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMİ:
- Özcan Sultanoğlu
- Murat Ergin Gözütok
- İdris Yavuz