TFF 3. Lig: Bursaspor: 2 - Ergene Velimeşespor: 0

TFF 3. Lig 1. Grup 18. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Ergene Velimeşespor’u 2-0 mağlup etti.



Hakemler: Yunus Emre Çakar, Oğuz Akyüz, Ahmet Türkeş

Bursaspor: Anıl Atağ, Berkan Mahmut Keskin, Mehmet Yiğit, Furkan Sakı, Hamza Gür, Musa Çağıran (Yiğitali Bayrak dk. 71), Furkan Özyapı, Sedat Cengiz (Vefa Temel dk. 77), İlhan Depe (Bora Yılmaz dk. 61), Mustafa Genç (Ahmet İlhan Özek dk. 46), Mücahit Can Akçay (Tahir Babaoğlu dk. 77)

Ergene Velimeşespor: Emre Yılmaz, Burak Selver Yıldız, Abdulcebrail Akbulut, Mert Er Estik, Ercan Şirin, Mete Karahan (Emirhan Aslan dk. 74), İbrahim Fatih Dilek, Ahmet Bahçıvan (Muhammet Enes Artarslan dk. 90+5), Hüseyin Çolak, Efe Can Saçıkara (Mehmet Çetin dk. 46), Alihan Bel (Muhammet Sipahiler dk. 83)

Goller: Mücahit Can Akçay (dk. 11), Mehmet Yiğit (dk. 56) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Musa Çağıran (Bursaspor), Mehmet Çetin (Ergene Velimeşespor)