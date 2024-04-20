TFF 3. Lig'de son 2 hafta heyecanı

Son 2 haftaya girilen TFF 3. Lig'de 2023-2024 sezonunun 29. hafta müsabakaları yarın oynanacak.

Grup liderlerinin doğrudan TFF 2. Lig vizesi alacağı, play-off'tan da 2 takımın TFF 2. Lig'e yükseleceği ligde gruplarında son 3 sırayı alacak 12 takım da lige veda edecek.

Her grupta lideri takip eden beşer ekip play-off mücadelesine çıkacak.

1. Grup

Kepezspor'un TFF 2. Lig vizesi aldığı 1. Grup'ta ikinciliği garantileyen Aliağa Futbol da adını grup play-off finaline yazdırdı. Ayvalıkgücü Belediyespor, 52 Orduspor FK, İnegöl Kafkasspor'un play-off'u garantilediği grupta Edirnespor da bu hafta alacağı sonuca göre play-off'a kalmayı başarabilir.

Malatya Arguvanspor ve Tarsun İdman Yurdu'nun düşmesinin kesinleştiği grupta, yarın Kırıkkalegücü Futbol'a konuk olacak Gümüşhane Sportif Faaliyetler'in lige veda etme ihtimali bulunuyor.

2. Grup

TPAO Batman Petrolspor'un 54 puanla lider olduğu 2. Grup'ta Batman temsilcisini 2 puan farkla 3Gen Holding Elazığspor ile 3 puan geriden Karşıyaka takip ediyor.

Turgutluspor ve Efeler 09 Spor'un play-off'u garantilediği grupta play-off'a kalacak son takım kalan 2 haftada belli olacak.

Sapanca Gençlikspor'un düşmesinin kesinleştiği grupta Amber Çay Eynesil Belediyespor ile Hacettepe 1945 düşme hattında yer alıyor.

3. Grup

Lider Karaköprü Belediyespor'un 5 puan avantajının bulunduğu 3. Grup'ta Şanlıurfa temsilcisi yarın TFF 2. Lig'e çıkmayı garantileyebilir. Merkür Jet Erbaaspor, Bornova 1877, Belediye Kütahyaspor, Silivrispor ve Kuşadasıspor, play-off barajında yer alıyor.

Sivas Dört Eylül'ün veda etmesinin kesinleştiği grupta Akhisarspor da yarın ligden düşebilir. Aynı puana sahip yirmi ikişer puanlı Bayburt Özel İdarespor ile Darıca Gençlerbirliği de son 2 haftaya düşme korkusuyla girdi.

4. Grup

Bitexen Adana 1954 FK'nin TFF 2. Lig'e çıkmayı garantilediği 4. Grup'ta Sebat Gençlikspor, Muş 1984 Muşsspor, Armoni Alanya Kestelspor, Bursa Yıldırımspor ile Tokat Belediye Plevnespor play-off barajında bulunuyor.

Ligde son 7 sıradaki takımların lige veda etme ihtimali var.