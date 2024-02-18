TFF 3. Lig: Karabük İdmanyurdu: 2 - Kırıkkalegücü Futbol SK: 1
Karabük İdmanyurdu, TFF 3. Lig 1. Grup 20. haftasında evinde karşılaştığı Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü’nü 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Hatem Yarar, Mustafa Poyraz, Ertuğrul Konak
Karabük İdman Yurdu: Enes Çetin, Kerem Yorulmaz, Mustafa Kayabaşı, Yusuf Akbulut (Ercüment Eray Ataklı dk. 85), Murat Saykal (Miraç Türkyılmaz dk. 46, Berkay Yılmaz dk. 85), Tolga Mert Aslan, Ahmet Sun (Seyit Ali Kahya dk. 90+5), Yakup Ramazan Zorlu (Mert Caymaz dk. 65), Talha Özcan, Rasimcan Değirmenci, Ufuk Birdal
Kırıkkalegücü Futbol SK: Arel Ekinci, Muhammed Çoban (Kağan Özkan dk. 90), Bora Taşdemir (Nezir Özer dk. 65), Buğra Şahiner, Oğuz Çolak (Ufukcan Engin dk. 73), Erşan Yaşa, Seyit Mehmet Söğüt, Tamer Aşık (Doğukan Tuzcu dk. 90), Aykut Çolakoğlu, Yusuf Kaplan (Mehmet Güneş dk. 73), Muhammet Fatih Öztekin
Goller: Yakup Ramazan Zorlu (dk. 53) , Ahmet Sun (dk. 88) (Karabük İdman Yurdu), Mehmet Güneş (dk. 87) (Kırıkkalegücü Futbol SK)
Sarı kartlar: Talha Özcan, Kerem Yorulmaz (Karabük İdman Yurdu), Bora Taşdemir (Kırıkkalegücü Futbol SK)