TFF 3. Lig: Karşıyaka: 2 - Bursaspor: 0

TFF 3. Lig 1. Grup son haftasında Karşıyaka konuk ettiği Bursaspor’u 2-0 mağlup etti.



Hakemler: Doğukan Yıldırım, Ahmet Oğuz Yılmaz, Enes Samanlı

Karşıyaka: Hakan Canbazoğlu, Cenk Ahmet Alkılıç, Abdulkadir Öksüz, İsmail Güner, Onur Akbay, Kadir Bakırtaş (Mertcan Koç dk. 90+5), Ferdi Burgaz, Ali Sinan Gayla, Erdal Öztürk (Sefa Küpeli dk. 71), Enes Nalbantoğlu (Mert Yusuf Torlak dk. 90+5) İshak Kurt (Yasin Ozan dk. 80)

Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım

Bursaspor: Anıl Atağ, Taha Can Velioğlu (Furkan Emre Ünver dk. 71), Mehmet Yiğit, Furkan Sakı, Furkan Özyapı, Yiğit Ali Bayrak, Zeki Dursun (Sedat Cengiz dk. 77), Berkan Mahmut Keskin (Vefa Temel dk. 64), Hamza Gür (Ahmet İlhan Özek dk. 71), İlhan Depe, Mücahit Can Akçay (Muhammet Demir dk. 65)

Teknik Direktör: Adem Çağlayan

Goller: Kadir Bakırtaş (dk. 59), Mert Yusuf Torlak (dk. 90+9) (Karşıyaka)

Sarı kartlar: Kadir Bakırtaş, Enes Nalbantoğlu (Karşıyaka), Berkan Mahmut Keskin, Mücahit Can Akçay, İlhan Depe (Bursaspor)