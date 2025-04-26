TFF 3. Lig: Muğlaspor: 0 - Mazıdağı Fosfat: 3
Kaynak: İHA
TFF 3. Lig 2. Grup 30. haftasında Muğlaspor sahasında karşılaştığı Mazıdağı Fosfat’a 3-0 mağlup oldu.
Hakemler: Hasan Kaçar, Harun Günaydın, Melih Tahta
Muğlaspor: Canberk, Mustafa (Sırat dk. 81), Harun (Cemal dk. 72), Serhat Enes, Savaş, Mustafa, Oğuzhan (Tayfun dk. 54), Mehmet Anıl, Yasin (Arda dk. 72), Furkan (Muhammed Enes dk. 81), Batuhan
Mazıdağı Fosfat: Ali Rıza, Deniz, Onur, Muhammet Yunus, Yunus Emre (Talha Enes dk. 70), Metin, Sefa, Erdi (İsmail dk. 89), Salih (Taner dk. 55), Kubilay (Batuhan dk. 55), Burak (Azad dk. 89)
Goller: Yunus Emre(dk. 12), Deniz (dk. 69), Batuhan (dk. 90) (Mazıdağı Fostfat)
Sarı kartlar: Mustafa (Muğlaspor)