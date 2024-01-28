TFF 3. Lig: Turgutluspor 1-0 Silifke Belediyespor
TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor evinde konuk ettiği Silifke Belediyespor’u 75. Dakikada Berkay’ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Grupta 2. sıradaki yerini koruyan kırmızı siyahlılar lider Batman Petrolspor’u takibinide sürdürdü.
Stat: 7 Eylül
Hakemler: Muhammed Mehmetcan Söylemez, Yakup Keçeci, Recep Korkmaz
Turgutluspor: Zekeriya, Emre Çölgeçen, Veysel Karani (Berkant Kanık dk. 90), Tolga, Salih (Alperen dk. 80), Hamit, Recep (Ozan dk. 90), Uğur (Mert Denizli dk. 90), Emre Akgün, Taha, Berkay (Emirhan dk. 79).
Silifke Belediyespor: Rasim, Cenk, Aygün (İbrahim Alan dk.71), Anıl (Furkan dk.68), Ahmet, Yiğit Ener, Özgür, Suat, Ali Deniz (İbrahim Halil dk.88), Mustafa, Emin Can (Tolga dk.88).
Gol: Dk.75 Berkay (Turgutluspor)
Sarı Kartlar: Ahmet Karaman (Silifke Belediyespor)