TFF açıkladı: Bahis soruşturmasında 9 hakem PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında 9 hakemin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış ve futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen aşağıda isimleri yer alan kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.”

SEVK EDİLEN İSİMLER

PFDK’ye sevk edilen hakemler ise şu şekilde:

“Ali Palabıyık, Ali Tuna, Alper Oran, Berkay Daban, Erhan Kutlu, Halit Karacabey, Okan Akbal, Sedat Etik, Yusuf Bozdoğan.”