TFF açıkladı: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak

TFF, Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını federasyona bildirdiğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin bildirimiyle ilgili gerekli değerlendirmenin yapılacağı vurgulandı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını TFF'ye bildirmiştir. TFF'ye 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda '2024-2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz.' denilmiştir. Bahse konu olan bildirimle ilgili TFF'nin ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.