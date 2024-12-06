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TFF açıkladı: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübünün 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdiğini duyurdu.

Spor
  • 06.12.2024 20:50
  • Giriş: 06.12.2024 20:50
  • Güncelleme: 06.12.2024 20:54
Kaynak: AA
TFF açıkladı: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak
AA

TFF, Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını federasyona bildirdiğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin bildirimiyle ilgili gerekli değerlendirmenin yapılacağı vurgulandı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını TFF'ye bildirmiştir. TFF'ye 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda '2024-2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz.' denilmiştir. Bahse konu olan bildirimle ilgili TFF'nin ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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