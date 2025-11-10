TFF, bahis nedeniyle PFDK'ye sevk edilen futbolcuları açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynayan futbolcuları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ettiğini açıkladı.

1024 oyuncunun olduğu listede en dikkat çeken isim Galatasaray ve Milli Takım'ın oyuncusu Eren Elmalı oldu. Bunun yanında yine Galatasaray'dan Metehan Baltacı, Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal da dikkat çeken isimler oldu.

VERGİ REKORTMENİ DE LİSTEDE

Listede yer alan isimlerden Konyaspor futbolcusu Alassane Ndao Konya'da vergi rekortmenleri listesinde 27. sırada yer almıştı.

Listede toplam 27 Süper Lig futbolcusu bulunuyor.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.

TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir.

Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir. "

PFDK'ye sevk edilen Süper Lig futbolcuları şöyle:

BEŞİKTAŞ

ERSİN DESTANOĞLU

NECİP UYSAL

ALANYASPOR

İZZET ÇELİK

ENES KESKİN

YUSUF ÖZDEMİR

BEDİRHAN ÖZYURT

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

EFE DOĞAN

FURKAN ORAK

GALATASARAY

METEHAN BALTACI

EVREN EREN ELMALI

GAZİANTEP FK

MUHAMMET TAHA GÜNEŞ

NAZIM SANGARE

GÖZTEPE

İZZET FURKAN MALAK

UĞUR KAAN YILDIZ

ANTALYASPOR

KEREM KAYAARASI

EYÜPSPOR

MÜKREMİN ARDA TÜRKÖZ

KASIMPAŞA A.Ş.

EGE ALBAYRAK

ALİ EMRE YANAR

FATİH KARAGÜMRÜK

FURKAN BEKLEVİÇ

KEREM YUSUF SİRKECİ

SAMSUNSPOR A.Ş.

CELİL YÜKSEL

TRABZONSPOR A.Ş.

BORAN BAŞKAN

SALİH MALKOÇOĞLU

KONYASPOR

ADİL DEMİRBAĞ

ALASSANE NDAO

KAYSERİSPOR

BERKAN ASLAN

ABDULSAMET BURAK

İKİ FUTBOLCUDAN AÇIKLAMA

Bahis sebebiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal iddiaları reddetti. Uysal "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın" dedi.

Ayrıca Gazeteci Fırat Günayer'e de konuşan Uysal "Benim eşim hamile, ailecek inanılmaz üzüldük. Bana bunu nasıl yaparlar? Yasal bi siteden, Uganda ligine bahis yaptığımı iddia etmişler. Hiçbir bahis sitesine üyeliğim yok. Telefonumda bahis app'i yok. Asla bahis oynamadım. Yarın savcılığa başvuruyorum. Nasıl bunu araştırmadan böyle ilan ediyorlar? İnsanları lekelemek bu kadar kolay olmamalı" diya konuştu.

Ersin Destanoğlu ise "Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim" ifadelerini kullandı.